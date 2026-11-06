بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار داشت: بر اساس گزارش میزان بارندگی ۴۵ ساعته ادارات و ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان، بیشترین میزان بارش در ایستگاه سپیددشت با ثبت ۴۷.۱ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

سپیددشت در صدر ایستگاه‌های پربارش استان

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مدیرکل هواشناسی لرستان، پس از سپیددشت، ایستگاه شول‌آباد با ثبت ۲۳.۴ میلی‌متر بارندگی در رتبه دوم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در ایستگاه الیگودرز ۱۹.۷ میلی‌متر، ریمله ۱۷.۴ میلی‌متر و رومشکان ۱۶.۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

مرادپور یادآور شد: میزان بارندگی در ایستگاه سیلاخور ۱۳ میلی‌متر و در ایستگاه ازنا ۱۲.۹ میلی‌متر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان اضافه کرد: همچنین ایستگاه ایمان‌آباد ۱۱.۲ میلی‌متر، دورود ۱۰.۵ میلی‌متر و معمولان ۱۰ میلی‌متر بارندگی را در این بازه زمانی ثبت کرده‌اند.

جزئیات بارش در دیگر ایستگاه‌های هواشناسی

مرادپور گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، میزان بارندگی در ایستگاه‌های سراب‌دوره و خرم‌آباد به‌ترتیب ۹.۱ و ۹ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه کوهدشت ۸.۱ میلی‌متر، بروجرد ۵.۳ میلی‌متر و پلدختر ۵ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان اضافه کرد: در میان دیگر ایستگاه‌های استان نیز میزان بارندگی در الشتر ۴ میلی‌متر و در نورآباد ۱.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

میانگین بارش استان ۱۳.۱ میلی‌متر اعلام شد

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان بیان کرد: میانگین بارش استان در بازه زمانی ۳۰ دقیقه بامداد ۱۴ آبان تا ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۱۵ آبان ماه به ۱۳.۱ میلی‌متر رسیده است.

این آمار بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های اداری و سینوپتیک هواشناسی لرستان و مربوط به بازه زمانی اعلام‌شده در گزارش روز ۱۵ آبان ۱۴۰۵ است.