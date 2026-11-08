به گزارش خبرنگار مهر، خلیفه خلقی‌پور صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان که قرار بود ۲۸ آبان‌ماه برگزار شود، به دلیل همزمانی با کنگره ملی حکیمه در مشهد و ضرورت حضور مسئولان استانی در این رویداد، به پنجشنبه پنجم آذرماه موکول شد.

وی افزود: جشنواره امسال در مرکز استان برگزار می‌شود و با توجه به تجربه سال گذشته و ضرورت میزبانی شایسته از خیرین، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری استاندار، نماینده ولی‌فقیه در استان، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس و سایر مسئولان در برگزاری جشنواره سال گذشته، گفت: برگزاری چنین رویدادی هزینه‌های مختلفی از جمله دعوت از خیرین، تأمین هزینه سفر و اقامت و تجلیل از آنان دارد که تأمین آن نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی است.

خلقی‌پور خواستار حمایت استاندار و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای برگزاری مطلوب جشنواره شد و اضافه کرد: در این زمینه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز درخواست همکاری شده است.

وی در ادامه با تشریح نتایج رایزنی‌های اخیر با خیرین و شرکت‌های ملی در تهران بیان کرد: پس از برگزاری نشست با مسئولان کشوری، به همراه معاون مشارکت‌های اداره کل نوسازی مدارس استان حدود چهار تا پنج روز با شمار زیادی از خیرین و شرکت‌ها مذاکره کردیم که نتایج خوبی به همراه داشت.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان تصریح کرد: در این رایزنی‌ها یک خیر برای تأمین اعتبار آبرسانی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان قول مساعد داد، نماینده یکی از خیرین نیز از پروژه‌های پیشنهادی استان بازدید کرد و مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تکمیل و بهره‌برداری مدارس به تصویب رسید.

وی ادامه داد: همچنین یک شرکت ملی برای ساخت یک مدرسه، حداقل ۳۰ میلیارد تومان تعهد کرده است.

خلقی‌پور از برنامه‌ریزی برای احداث مدرسه ویژه دانش‌آموزان دارای اوتیسم در یاسوج خبر داد و گفت: یکی از خیرین تعهد کرده است ساخت این مدرسه را آغاز کند و قرار است کلنگ‌زنی آن پیش از برگزاری جشنواره انجام شود تا بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی استان تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در توسعه فضاهای آموزشی، از استاندار خواست زمینه مشارکت این مجموعه‌ها در نهضت مدرسه‌سازی استان را فراهم کند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت تشکیل مجامع شهرستانی خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد و افزود: تاکنون تنها یکی از شهرستان‌های استان موفق به تشکیل این مجمع شده است و لازم است رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها با شناسایی خیرین، زمینه فعال‌سازی مجامع شهرستانی و برگزاری جشنواره‌های محلی را فراهم کنند.

خلقی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت سامانه ملی «مدرسه به مدرسه» اشاره کرد و گفت: این سامانه بستر مناسبی برای جذب کمک‌های مردمی و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی استان است و باید از ظرفیت آن استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از هزینه‌های جشنواره سال گذشته، همراهی خیرین و دستگاه‌های اجرایی را برای تأمین هزینه‌ها و برگزاری آبرومند جشنواره امسال ضروری دانست.