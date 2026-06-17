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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

تأکید بر مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی و ترویج فرهنگ کار خیر

تأکید بر مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی و ترویج فرهنگ کار خیر

یاسوج-رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کار خیر محدود به توان مالی نیست و هر فرد می‌تواند به شیوه‌ای در این مسیر مشارکت داشته باشد.

به گزارش مهر، خلیفه خلقی‌پور عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح شهید عجمیان در یاسوج، با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد و نام امام حسین (ع)، اظهار کرد: بهره‌گیری از برکات این ماه معنوی وظیفه‌ای همگانی است.

وی با اشاره به موضوع مشارکت در امور خیر و فعالیت‌های جهادی افزود: کار خیر صرفاً به توان مالی محدود نمی‌شود و افراد می‌توانند با قلم، قدم، سخن، همکاری، فعالیت‌های یدی و یا حتی در اختیار گذاشتن امکانات خود در این مسیر سهیم باشند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آثار کار خیر پیش از دیگران به خود فرد بازمی‌گردد، تصریح کرد: بر اساس وعده الهی، هر فردی که در مسیر خیر هزینه کند، چندین برابر آن در دنیا و آخرت جبران خواهد شد و این مشارکت علاوه بر پاداش معنوی، آرامش روانی برای فرد به همراه دارد.

وی ادامه داد: ماندگاری انسان در گرو آثار نیک و خدماتی است که از خود برجای می‌گذارد و بهترین سرمایه‌گذاری، اثرگذاری در زندگی و آینده دیگران به‌ویژه دانش‌آموزان است.

خلقی پور با اشاره به طرح شهید عجمیان در حوزه شاداب‌سازی مدارس گفت: این طرح یکی از برنامه‌های ارزشمند سال‌های اخیر در حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس است که با مشارکت گروه‌های جهادی، فرهنگیان و علاقه‌مندان به تعلیم و تربیت در حال اجراست.

وی افزود: اجرای چنین طرح‌هایی باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود تا نقاط قوت تقویت و کاستی‌ها برطرف گردد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان از همکاری مجموعه آموزش و پرورش استان، اداره کل نوسازی مدارس و خیرین مدرسه‌ساز قدردانی کرد و بر تداوم مشارکت همه‌جانبه در توسعه فضای آموزشی تأکید کرد.

کد مطلب 6863405

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