به گزارش مهر، خلیفه خلقیپور عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح شهید عجمیان در یاسوج، با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد و نام امام حسین (ع)، اظهار کرد: بهرهگیری از برکات این ماه معنوی وظیفهای همگانی است.
وی با اشاره به موضوع مشارکت در امور خیر و فعالیتهای جهادی افزود: کار خیر صرفاً به توان مالی محدود نمیشود و افراد میتوانند با قلم، قدم، سخن، همکاری، فعالیتهای یدی و یا حتی در اختیار گذاشتن امکانات خود در این مسیر سهیم باشند.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آثار کار خیر پیش از دیگران به خود فرد بازمیگردد، تصریح کرد: بر اساس وعده الهی، هر فردی که در مسیر خیر هزینه کند، چندین برابر آن در دنیا و آخرت جبران خواهد شد و این مشارکت علاوه بر پاداش معنوی، آرامش روانی برای فرد به همراه دارد.
وی ادامه داد: ماندگاری انسان در گرو آثار نیک و خدماتی است که از خود برجای میگذارد و بهترین سرمایهگذاری، اثرگذاری در زندگی و آینده دیگران بهویژه دانشآموزان است.
خلقی پور با اشاره به طرح شهید عجمیان در حوزه شادابسازی مدارس گفت: این طرح یکی از برنامههای ارزشمند سالهای اخیر در حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس است که با مشارکت گروههای جهادی، فرهنگیان و علاقهمندان به تعلیم و تربیت در حال اجراست.
وی افزود: اجرای چنین طرحهایی باید بهصورت مستمر ارزیابی شود تا نقاط قوت تقویت و کاستیها برطرف گردد.
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان از همکاری مجموعه آموزش و پرورش استان، اداره کل نوسازی مدارس و خیرین مدرسهساز قدردانی کرد و بر تداوم مشارکت همهجانبه در توسعه فضای آموزشی تأکید کرد.
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