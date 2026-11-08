به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، پیش از ظهر یکشنبه ، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهری برای مقابله با بارندگی‌های شدید اظهار کرد: مدیریت روان‌آب‌ها و اجرای طرح‌های پیشگیرانه از جمله اولویت‌های مدیریت شهری برای کاهش خسارات احتمالی و افزایش ایمنی شهروندان است.

وی افزود: در همین راستا، عملیات احداث حوضچه آرامش با هدف کنترل جریان روان‌آب‌ها، کاهش شدت سیلاب و هدایت ایمن آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.

شهردار پاکدشت با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی آب‌های سطحی تصریح کرد: کنترل روان‌آب‌ها باید پیش از وقوع بحران و بر اساس مطالعات فنی انجام شود و شهرداری با اجرای طرح‌های زیرساختی و تقویت مسیرهای هدایت آب، کاهش احتمال آب‌گرفتگی و خسارات ناشی از بارندگی را دنبال می‌کند.

شکرزاده در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تاب‌آوری شهر در برابر حوادث طبیعی نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات مستمر پیشگیرانه است و شهرداری پاکدشت توسعه زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت آب‌های سطحی را پیگیری می‌کند.