به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی به طول ۱.۲ کیلومتر و عرض ۷۶ متر در حدفاصل بلوار الغدیر تا بلوار بهار در منطقه ۱۸ به عنوان بخشی از کلان پروژه اتصال بزرگراه یادگار امام(ره) به بزرگراه آزادگان بشمار می آید. این پروژه شامل اجرای مسیرهای تندرو و کندرو و احداث ۶ دستگاه پل است که عملیات اجرایی آن از مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز و بخش های تکمیل شده به مرور زیر بار ترافیک رفته است. این پروژه تسهیل دسترسی به بازارآهن و حذف تردد ماشین‌آلات سنگین از معابر محلی را نیز در پی دارد.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با اشاره به فعالیت کلیه جبهه های کاری در پروژه احداث قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی، عملیاتی نظیر تکمیل دیوارهای نمایی، جدولکاری، لوله گذاری آب های سطحی و اجرای چاه های جذبی، بتن ریزی و نصب قرنیز و نرده را از فعالیت های عمرانی حال حاضر این پروژه برشمرد.

وی با اشاره به تلاش جهت بهره برداری هرچه سریعتر از دسترسی های باقیمانده، افزود: متعاقب تکمیل راستگرد شرق به شمال تقاطع بزرگراه شهید بروجردی با بلوار بهار، امروز شنبه ۱۶ آبان ماه این معبر بر روی شهروندان گشوده شد. این دسترسی ۱۲۷ متر طول و ۶.۶ متر عرض دارد و یک خط عبوری را تامین می کند.

صداقتی ادامه داد: دسترسی موجود جنوب به شرق تقاطع بزرگراه شهید بروجردی با بلوار بهار نیز با هماهنگی پلیس راهور بزودی مسدود و پس از اصلاح هندسی و اعمال تغییرات طرح مصوب، تکمیل و در اسرع وقت به بهره‌برداری می رسد. این دسترسی ۲۷۳ متر طول و ۸.۵ متر عرض دارد و دو خط عبوری را پوشش می دهد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران گفت: بخش های باقیمانده این پروژه شامل مسیر تندرو از بلوار بهار به غرب بزرگراه شهید بروجردی و بالعکس، باقیمانده کندرو جنوبی و در ادامه راستگرد غرب به جنوب، اصلاح هندسی مسیر جنوب به شرق و دوربرگردان های غرب به غرب و شرق به شرق این تقاطع است.

صداقتی پیشرفت پروژه احداث قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی را ۹۴ درصد اعلام و پاییز امسال را زمان بهره برداری کامل این پروژه ذکر کرد.