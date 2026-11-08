اصفری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های ثبت‌شده در لرستان اظهار داشت: بیشترین بارش استان مربوط به شول‌آباد و کمترین میزان بارندگی مربوط به شهرستان پلدختر بوده است.

وی با بیان اینکه با وجود حجم بارندگی‌ها، خسارات وارده به استان به حداقل رسیده است، افزود: این موضوع با لطف خداوند و در نتیجه تدابیر ستاد مدیریت بحران به ریاست استاندار لرستان محقق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به بروز خسارات در دو منطقه سپیددشت و پاپی، تصریح کرد: در این مناطق خساراتی به وجود آمده که دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکلات وارد عمل شده‌اند.

صفری‌راد خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات عمرانی و امدادرسانی در هر دو منطقه از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اقدامات لازم برای رفع مشکلات ایجادشده ادامه دارد.