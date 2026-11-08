سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت حامل بار ضایعات مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق از این خودرو، موفق به کشف مقدار تقریبی ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.