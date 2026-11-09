به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مأموران گمرک ایران در بازرسی از خودروهای خروجی موفق به کشف و ضبط تریاک از داخل یک دستگاه واکس‌زن برقی شدند.

در جریان ارزیابی و کنترل یک دستگاه اتوبوس خروجی از مرز بازرگان، مأموران گمرک موفق به کشف مقدار یک کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک شدند.

این مقدار ماده مخدر که به‌صورت ماهرانه‌ای در داخل یک دستگاه واکس‌زنی برقی جاسازی شده بود، در حین بازرسی و کنترل اتوبوس کشف و ضبط گردید.

پس از کشف محموله مذکور، مراتب جهت انجام بررسی‌های تکمیلی و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.