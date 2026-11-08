به گزارش خبرنگار مهر ، محسن کردی رئیس جدید هیأت دوچرخه‌سواری استان قم در پایان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت که پیش از ظهر روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری و اعضای مجمع برگزار شد، با کسب ۸ رأی از مجموع ۹ رأی مأخوذه به این سمت منصوب گردید.

این مجمع انتخاباتی طی سه مرحله پیچیده و بر اساس آیین‌نامه اجرایی برگزار گردید تا نهایتاً رئیس جدید هیأت در سطح استان تعیین شود.

این روند انتخاباتی پس از طی مراحل مختلف و با نظارت اعضای مجمع و مسئولان فدراسیون دوچرخه‌سواری به پایان رسید و کرسی ریاست هیأت دوچرخه‌سواری استان قم به نام محسن کردی ثبت گردید.