بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۹:۳۰ روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی در لرستان به ۶۵.۱ میلی‌متر رسیده است.

وی با اشاره به میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان افزود: در این مدت، شول‌آباد با ۲۲۷.۷ میلی‌متر، سپیددشت با ۱۹۷.۱ میلی‌متر، الیگودرز با ۱۰۳.۸ میلی‌متر، ازنا با ۱۰۰.۵ میلی‌متر و دورود با ۷۷.۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: میزان بارندگی در سایر ایستگاه‌ها نیز شامل بروجرد ۵۶.۴ میلی‌متر، سیلاخور ۴۹.۲ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۴۱.۷ میلی‌متر، ریمله ۴۱.۴ میلی‌متر، خرم‌آباد ۳۶.۶ میلی‌متر، سراب‌دوره ۳۳.۵ میلی‌متر، رومشکان ۳۱.۶ میلی‌متر، الشتر ۳۰.۱ میلی‌متر، کوهدشت ۲۷.۹ میلی‌متر، نورآباد ۲۴.۷ میلی‌متر، معمولان ۱۹.۶ میلی‌متر و پلدختر ۸.۴ میلی‌متر گزارش شده است.

مرادپور با تأکید بر تفاوت میزان بارش در مناطق مختلف استان، آخرین آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان را تشریح کرد.