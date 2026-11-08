به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: نیویورک‌تایمز نیز گزارش داده که احتمالا کار جی‌دی ونس، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا تمام است و او کابینه ترامپ را به سبب مخالفت آشکار با جنگ ایران و عصبانیت از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان در کنگره، ترک خواهد کرد. شبکه سی‌بی‌اس پیشتر نیز گزارش داده بود که ترامپ نظر مشاوران خود را در خصوص برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در پی شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور جویا شده است. همچنین اخباری در خصوص احتمال استعفای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا منتشر شده بود که با واکنش وی مواجه شد. لازم به ذکر است تنها اندکی بعد از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا سه تن از چهره‌های برجسته وزارت دادگستری این کشور استعفا دادند.

ونس و فاصله گرفتن از ترامپ

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای پایانی کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای راهبرد خود را تغییر داد و به‌جای دفاع از عملکرد دونالد ترامپ، بیشتر بر موضوعاتی تمرکز کرد که هویت سیاسی مستقل او را شکل می‌دهند. بررسی رویترز از ۶ سخنرانی ونس از زمان نشست جمهوری‌خواهان در ماه سپتامبر نشان می‌دهد او برای جلب حمایت رأی‌دهندگان، عمدتا بر محور برنامه‌های سیاسی خود استدلال کرده است. این تغییر در شرایطی صورت گرفت که کاهش محبوبیت ترامپ به موقعیت نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات آسیب زد.

به گفته دو منبع آگاه از راهبرد انتخاباتی ونس، او و مشاورانش موضوعاتی مانند ملی‌گرایی اقتصادی، خویشتن‌داری در سیاست خارجی و امنیت عمومی را از نظر سیاسی تاثیرگذار می‌دانستند و معتقد بودند ونس می‌تواند با اتکا به این حوزه‌ها، موضعی مستقل‌تر از ترامپ اتخاذ کند. اگرچه ونس هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ اظهارنظر نکرده و ترامپ نیز از او یا نامزد دیگری حمایت نکرده است، معاون رئیس‌جمهور یکی از گزینه‌های اصلی احتمالی جمهوری‌خواهان برای جانشینی ترامپ به شمار می‌رود. با این حال، او برای موفقیت در رقابت‌های آینده باید بخش بزرگی از ائتلاف انتخاباتی ترامپ را حفظ کند و همزمان خود را از پیامدهای سیاسی عملکرد رئیس‌جمهور جدا سازد.

فاصله‌گیری علنی از جنگ علیه ایران

ونس روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ارزیابی صریحی از شکست جمهوری‌خواهان ارائه کرد و جنگ ایران را یکی از عوامل ناکامی این حزب دانست. او خواستار پایان سریع جنگ شد و بر ضرورت تمرکز جمهوری‌خواهان بر هزینه‌های زندگی، بازنگری در روابط خارجی و تغییر در مناسبات آمریکا با رژیم صهیونیستی تاکید کرد. این موضع‌گیری برای نخستین بار ونس را به‌طور علنی در صف حامیان پایان دادن به جنگ قرار داد. با این حال، سه منبع آگاه از ارتباطات کاخ سفید و معاون رئیس‌جمهور به رویترز گفتند که این پیام به معنای اختلاف ونس با ترامپ نبوده و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید پیشاپیش از انتشار آن اطلاع داشته است.

ترامپ نیز پذیرفته است که افزایش قیمت بنزین در پی جنگ علیه ایران در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته، اما همچنان از تصمیم خود برای آغاز جنگ دفاع می‌کند. او روز چهارشنبه گفت: اگر به گذشته برگردم، هیچ کاری را متفاوت انجام نمی‌دهم. رویترز نتوانسته است مشخص کند که ترامپ پیش از انتشار پیام ونس از محتوای آن اطلاع داشته است یا خیر. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رئیس‌جمهور آمریکا و شماری از متحدان محافظه‌کار نیز از موضع‌گیری معاون رئیس‌جمهور حمایت کردند.

تلاش برای تعیین دستور کار جمهوری‌خواهان

مایکل ریچی، راهبردپرداز جمهوری‌خواه و مشاور پیشین رؤسای مجلس نمایندگان آمریکا معتقد است موضع‌گیری ونس باعث شده است محافظه‌کاران درباره پیامدهای جنگ و اصولی که نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۸ باید دنبال کنند، بحث کنند. به گفته او، اقدام ونس صرفا تلاشی برای متمایز کردن خود از ترامپ نیست، بلکه استفاده از جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری برای تعیین محورهای بحث سیاسی آینده است. در مقابل، دموکرات‌ها قصد دارند در انتخابات ۲۰۲۸ ونس یا هر نامزد جمهوری‌خواه دیگری را به عملکرد ترامپ پیوند بزنند؛ به‌ویژه اگر رئیس‌جمهور نقش گسترده‌ای در انتخاب نامزد نهایی این حزب داشته باشد. ایگور ولسکی، راهبردپرداز دموکرات گفت: ونس با چالش دشواری روبه‌رو است؛ زیرا باید هم در انتخابات عمومی موقعیتی قابل قبول به دست آورد و هم در رقابت‌های درون‌حزبی حمایت جریان وفادار به ترامپ را حفظ کند. با این حال، تلاش ونس برای تثبیت جایگاه سیاسی خود از آسیب‌های شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان مصون نمانده است. این حزب در ایالت‌هایی که معاون رئیس‌جمهور در آنها کارزار انتخاباتی برگزار کرده بود، شکست خورد.

اقدام جنجالی ترامپ بعد از شکست انتخاباتی

یک انتصاب جنجالی دیگر توسط ترامپ آن هم بعد از شکست انتخاباتی سنگین موجی از انتقادات را در آمریکا برانگیخته است. انتصاب استفان میلر از چهره‌های تندرو دولت دونالد ترامپ به ریاست دفتر کارکنان کاخ سفید با موجی از انتقادات دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده است. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا گفت: دونالد ترامپ از شکست تاریخی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هیچ درسی نگرفته است. میلر، معمار غیرانسانی‌ترین سیاست‌های دولت ترامپ است و دموکرات‌ها در کنگره در برابر او خواهند ایستاد. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نیز میلر را بیگانه‌ستیزی خطرناک و افراط‌گرایی بی‌پروا خواند و خواستار برکناری فوری او شد.

رابرت گارسیا، نماینده دموکرات و گزینه ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان نیز هشدار داد، میلر باید برای پاسخگویی حقوقی آماده شود. او اعلام کرد دموکرات‌ها تحقیقات درباره تخلفات احتمالی میلر را ادامه خواهند داد و با سیاست‌های او در کنگره و دادگاه‌ها مقابله می‌کنند. بکا بالینت، نماینده دموکرات آمریکا نیز گفت: مردم این کشور در انتخابات اخیر مخالفت خود را با سیاست‌های غیرانسانی دولت ترامپ نشان دادند، اما رئیس‌جمهور در واکنش به این نتیجه معمار برخی از بدترین تصمیمات دولتش را ارتقا داده است.

آنتونی اسکاراموچی، مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید در دوره نخست ترامپ نیز این انتصاب را نشانه بی‌توجهی رئیس‌جمهور به پیام انتخاباتی رای‌دهندگان دانست و گفت: ترامپ با ارتقای میلر تصور می‌کند راه حل شکست جمهوری‌خواهان را پیدا کرده است. همچنین مارلین استاتزمن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت ایندیانا این انتصاب را تصمیمی وحشتناک خواند و دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا آن را انتخابی نامناسب توصیف کرد. روزنامه ایندیپندنت نیز به نقل از یک جمهوری‌خواه نوشت میلر با مواضع خود درباره مهاجرت، موجب از دست رفتن کرسی‌هایی در تگزاس و آریزونا شده است زیرا بخشی از رای‌دهندگان لاتین‌تبار که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رای داده بودند، از این رویکرد فاصله گرفته‌اند.