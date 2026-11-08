به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌ گیری از ظرفیت تخصصی و اجتماعی تشکل‌ های مردم‌ نهاد، مشارکت واقعی مردم را از الزامات تحقق اهداف حفاظت محیط زیست دانست و بر فراهم‌ کردن زمینه حضور مؤثر این تشکل‌ ها در فرآیندهای تصمیم‌ سازی، اولویت‌ بندی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی تأکید کرد.



وی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه اجتماعی و توان تخصصی تشکل‌های مردم‌نهاد، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های محیط‌زیستی دارد و لازم است زمینه حضور و مشارکت واقعی این تشکل‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حل مسائل محیط‌زیستی فراهم شود.



عباس نژاد با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه محیط زیست استان و تشکل‌های مردم‌نهاد افزود: مشارکت تشکل‌ها نباید صرفاً به فعالیت‌های مقطعی و مناسبتی محدود شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی مشخص و ایجاد سازوکارهای منسجم، به همکاری مستمر، هدفمند و اثرگذار در حوزه حفاظت محیط زیست تبدیل شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیشت استان تهران در پایان با اشاره به اهمیت تشکیل این شورا بیان داشت: تشکیل شورای مشارکت‌های مردمی، زمینه‌ساز تقویت تعامل میان دولت و جامعه مدنی، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های تخصصی و داوطلبانه تشکل‌های مردم‌نهاد در پیگیری و رفع چالش‌های محیط‌زیستی استان تهران خواهد بود.



این گزارش می افزاید: در این نشست، دستورالعمل تشکیل و فعالیت شورای مشارکت‌های مردمی تشریح و مفاد آن با هدف تعیین اعضا، تبیین اهداف و مأموریت‌های شورا و بررسی سازوکارهای تعامل مؤثر میان مجموعه محیط زیست استان و تشکل‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت.



گفتنی است؛ همچنین حاضران درباره نحوه سازمان‌دهی مشارکت تشکل‌ها، تعیین اولویت‌های همکاری و ایجاد ارتباط نظام‌مند میان تشکل‌های مردمی و بخش‌های تخصصی محیط زیست انسانی و طبیعی به تبادل نظر پرداختند.