محمدرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع یک‌هزار و ۶۸۶ تن نهاده دامی و ۳۴۲ تن مرغ منجمد در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۲۶ تن مرغ نیز به‌صورت حمایتی خریداری شده است.

وی اظهار کرد: در راستای تأمین و تنظیم بازار نهاده‌های دامی و فرآورده‌های پروتئینی، طی ۶ ماه نخست امسال ۴۲۵ تن ذرت، ۸۱ تن سویا و یک‌هزار و ۱۸۰ تن جو در استان توزیع شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۳۴۲ تن مرغ منجمد توزیع و ۲۲۶ تن مرغ نیز در قالب خرید حمایتی خریداری شده است.

مدیر پشتیبانی امور دام استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت منابع و مطالبات بیان کرد: وصول مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، انبارگردانی مستمر محصولات و نظارت بر روند توزیع و فروش نهاده‌ها و فرآورده‌ها از دیگر اقدامات این مجموعه در نیمه نخست امسال بوده است.

احمدی ادامه داد: همچنین به‌منظور تقویت ذخایر راهبردی و آمادگی برای تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی، فضای انبارش مورد نیاز تهیه و برنامه‌ریزی لازم برای ذخیره‌سازی پنج هزار تن نهاده انجام شده است.