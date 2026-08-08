دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در مهدیشهر؛ ۴ سکه باستانی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی مهدیشهر اظهار کرد: «مأموران انتظامی پاسگاه فولاد محله با اشرافیت اطلاعاتی و رصد مستمر مناطق تحت پوشش، از فعالیت چند نفر در زمینه حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق این شهرستان مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از بررسی موضوع و اطمینان از صحت اطلاعات، با هماهنگی‌های لازم عملیاتی را برای شناسایی و دستگیری افراد متخلف در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر توضیح داد: مأموران با حضور به موقع و اجرای عملیاتی ضربتی، سه نفر را که در حال انجام حفاری غیرمجاز بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

حسینی تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، سه دستگاه گنج‌یاب و چهار قطعه سکه باستانی کشف و ضبط شد همچنین خودروی مورد استفاده متهمان نیز توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان اضافه کرد: افراد دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، خاطرنشان کرد: حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق و خروج اشیای تاریخی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است.