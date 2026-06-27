کشف انواع سلاح سرد از یک خودرو در شاهرود؛راننده به مرجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود به اجرای طرح‌های پایش جاده‌ای و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره داشت و اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در یکی از ایستگاه‌های بازرسی این شهرستان حین انجام مأموریت و کنترل تردد خودروها به یک دستگاه خودروی عبوری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه خودرو پس از توقف به‌صورت دقیق مورد بازرسی قرار گرفت، افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف تعدادی انواع سلاح سرد از جمله قمه و شمشیر شدند که به صورت غیرمجاز حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به توقیف این خودرو، تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شائینی با تأکید بر اینکه برخورد با حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و اقلامی که می‌تواند امنیت عمومی را تهدید کند با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد، یادآور شد: مأموران انتظامی با اجرای مستمر طرح‌های کنترلی، پایش جاده‌ای و استقرار در ایستگاه‌های بازرسی، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، حمل سلاح یا فعالیت‌های غیرقانونی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.