به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، مرکز آزمون جهاددانشگاهی در اطلاعیه شماره دو خود در رابطه با آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که پس از پایان مهلت ثبت‌نام، فرآیند انطباق اطلاعات خوداظهاری داوطلبان با احکام کارگزینی انجام شده است.

بر اساس بررسی صورت گرفته، مشاهده شد بین داده‌های خوداظهاری و اطلاعات مندرج در حکم کارگزینی برخی از داوطلبان، مغایرت‌هایی وجود دارد که این موضوع خلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی است.

با توجه به اینکه مبنای پاسخگویی به سوالات و شرکت در آزمون، دستگاه اجرایی انتخاب شده در فرم ثبت‌نام است و ارزشیابی آزمون و تعیین حد نصاب نیز بر اساس شغل و شهرستان انتخاب شده توسط داوطلب محاسبه می‌شود، ضرورت دارد داوطلبان اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی کرده و چنانچه بین اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام و حکم کارگزینی مغایرتی وجود دارد، نسبت به رفع آن اقدام کنند.

بدیهی است مسئولیت عدم صحت داده‌های خوداظهاری به عهده داوطلب است و سازمان اداری و استخدامی، دستگاه محل خدمت و مؤسسه مجری برگزاری آزمون، مسئولیتی در این زمینه ندارند.

در همین راستا و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای ویرایش احتمالی اطلاعات ثبت‌شده، سامانه ثبت‌نام از ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا پایان روز پنجشنبه ۲۱ آبان در دسترس خواهد بود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

همچنین امکان ثبت‌نام داوطلبان جدید در بازه زمانی یادشده فراهم شده و کسانی که در مرحله اول موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه hrtc.ir و ورود به صفحه اختصاصی، در این آزمون ثبت‌نام کنند.

شایان ذکر است، با توجه به فرصت ایجادشده برای ثبت‌نام و بر اساس هماهنگی به عمل آمده، زمان برگزاری آزمون تغییر کرده و آزمون در صبح روز جمعه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵ در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی آزمون

تمدید زمان ثبت‌نام: از یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه تا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵

برگزاری آزمون: جمعه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵

لینک ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات: https://hrtc.ir

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