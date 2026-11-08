به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل جدید برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» از امشب یکشنبه ۱۷ آبان با اجرای وحید یامین‌پور روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود.

برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» که از جمله برنامه‌های تلویزیون در حوزه تحولات روز کشور و مسائل جنگ به شمار می‌رود، پس از دوره‌ای وقفه، با آغاز فصل جدید بار دیگر به آنتن شبکه افق بازمی‌گردد. اجرای این فصل را وحید یامین‌پور فعال رسانه‌ای، برعهده دارد که پس از ۷ سال به عنوان مجری به این برنامه بازگشته است.

فصل جدید از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود و قرار است همچون دوره‌های گذشته، به بررسی مسائل روز کشور و موضوعات سیاسی و اجتماعی بپردازد.

این برنامه نخستین بار در سال ۱۳۹۵ از شبکه افق پخش شد و در سال‌های فعالیت خود با دعوت از فعالان سیاسی، مسئولان، کارشناسان و صاحب‌نظران، به بررسی موضوعات و چالش‌های مختلف کشور پرداخت. محمدرضا باقری و امیرحسین ثابتی پیش تر اجرای این برنامه را برعهده داشتند.