به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، زهره نجفی مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان، با اشاره به تکالیف محوله در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این پایگاه و اتصال ارکان مختلف آموزشی کشور شامل دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه، حجم داده‌های ثبتی سامانه از حدود ۲ میلیون رکورد در سال ۱۴۰۲، اکنون به بیش از ۲۳ میلیون دیتا تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ رسیده است.

وی افزود: هدفمندی این پایگاه مانع از دریافت هرگونه مستندات دستی از متقاضیان شده و تمامی فرآیندها به‌صورت الکترونیکی و یکپارچه انجام می‌گیرد.

همچنین دکتر کوهدار مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، با اشاره به تنوع خدمات این اداره کل از جمله نظارت بر ۱۵۲ مؤسسه مجاز اعزام، پیگرد قانونی مؤسسات غیرمجاز و برگزاری آزمون‌های زبان، به تشریح برنامه‌های بورسیه و اعزام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخت.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون حدود ۶ هزار دانشجو برای فرصت‌های تحقیقاتی به خارج از کشور اعزام شده‌اند که به دلیل پوشش بخشی از هزینه‌ها از سوی کشورهای اروپایی، بیشترین مقاصد و تقاضاها به این کشورها اختصاص داشته است.