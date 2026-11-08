به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت از سوی افرادی در یکی از محله‌های حاشیه شهر دورود، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی در عملیاتی مقتدرانه، عاملان شرارت و ایجاد مزاحمت را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

معرفی متهمان به مراجع قضائی

فرمانده انتظامی شهرستان دورود تصریح کرد: سه فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

نوریان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام برای برهم زدن آرامش جامعه، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.