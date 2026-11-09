به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت فرهنگی معاونت کاربردی‌سازی علوم انسانی و فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری بسیج این پژوهشگاه، نشست علمی «حضرت زهرا(س)؛ از جلوه نبوی تا حضور سیاسی و اجتماعی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، یعقوب توکلی با موضوع «حضرت زهرا(س) جلوه مستور پیامبر(ص)» وطیبه محمدی‌کیا با موضوع «کنش اجتماعی حضرت زهرا(س) در الهیات سیاسی شیعه» به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

این برنامه روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۴۵ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود و با مداحی و پذیرایی همراه خواهد بود.