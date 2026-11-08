مرتضی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام و ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام اظهار کرد: عطر حضور شهید خوشنام وطن یادآور روزهای پرافتخار ایثار و فداکاری است، شهیدی که نامش شاید برای ما ناشناخته باشد اما راه و آرمانش در حافظه تاریخی این سرزمین جاودانه است و مردم شهید پرور درگزین بار دیگر ثابت خواهند کرد که پایبند به آرمان‌های این پرچمداران عزت هستند.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده برای میزبانی هرچه باشکوه‌تر از شهدای گمنام افزود: مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید خوشنام در بخش شاهنجرین روز دوشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح در مدرسه حجاب آغاز می‌شود و سپس پیکر مطهر شهید در ساعت ۱۱ میهمان دانش‌آموزان و مردم شریف شهر کرفس در مدرسه حضرت معصومه (س) خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید شهرستان درگزین در تشریح برنامه حرکت کاروان شهدا در روستاهای بخش شاهنجرین گفت: براساس جدول زمان‌بندی کاروان حامل شهید گمنام از ساعت ۱۳:۴۵ در روستای «ناکین»، ساعت ۱۴ در روستای «عین‌آباد»، ساعت ۱۵ در روستای «منوچهر»، ساعت ۱۶ در روستای «شوند» و ساعت ۱۶:۳۰ در روستای «وسمق» مورد استقبال آحاد مردم قرار می‌گیرد و برنامه پایانی این بخش حضور در مسجد جامع شاهنجرین از ساعت ۱۷ تا ۱۹ همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا خواهد بود.

فریدونی در ادامه به هم‌زمانی این برنامه‌ها با مراسم استقبال در سایر نقاط شهرستان درگزین اشاره کرد و افزود: آیین استقبال از شهید گمنام در شهر درگزین نیز از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه با تجمع مردم در میدان امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد و پس از آن پیکر مطهر شهدا از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در مدارس شهید فکوری، تربیت، ابوریحان و شهید یزدانی حضور می‌یابد.

وی افزود: کاروان شهدا در ادامه مسیر خود از ساعت ۱۴ در روستای گلستان، ساعت ۱۴:۳۰ در روستای «درجزین»، ساعت ۱۵:۳۰ در روستای «سیلک»، ساعت ۱۶ در روستای «حکان»، ساعت ۱۶:۳۰ در مزرعه صارم و ساعت ۱۷ در روستای زاکان میهمان مردم متدین و ولایتمدار این مناطق خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درگزین با تشریح برنامه وداع نهایی با شهدا تصریح کرد: مراسم معنوی وداع با شهدای گمنام در بخش پایانی برنامه‌های روز دوشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در حوزه علمیه خواهران قروه برگزار می‌شود و پس از آن نیز از ساعت ۲۱ اجتماع بزرگ و باشکوه مردم شهرستان درگزین در مقابل مسجد جامع قروه شکل خواهد گرفت تا وداع نهایی با این یادگاران دفاع مقدس انجام شود.

فریدونی در پایان با دعوت از آحاد مردم خاطرنشان کرد: از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف دعوت می‌کنیم تا با حضور پرشور خود در این آیین‌ میزبانان شایسته‌ای برای این مسافران آسمانی باشند و بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در کوچه‌های شهرستان جاری سازند.