سرهنگ سعید بهشتی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود پیکر مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس به کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این شهدا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی وارد استان می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استقبال و وداع با پیکر این شهدا افزود: مراسم وداع با شهدا ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ آبان در قالب اجتماع شبانه «نحن منتقمون» در میدان غدیر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به همزمانی تشییع سراسری شهدای گمنام با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: مراسم تشییع پیکر این شهدا ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ آبان برگزار می‌شود.

بهشتی‌راد مسیر تشییع را از میدان انقلاب تا میدان آزادی کرمانشاه اعلام کرد و افزود: این مراسم با حضور مردم و در راستای پاسداشت مقام شهدای گمنام دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تدفین پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان کرمانشاه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.