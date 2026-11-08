به گزارش خبرنگار مهر، محمد عزیزی ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین تأکید کرد و اظهار داشت: میزبانی از پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در ایام معنوی فاطمیه، افتخاری بزرگ برای مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار پلدختر است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی از کاروان شهدا افزود: کاروان متبرک ۲ شهید گمنام روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه ساعت ۱۴ وارد شهرستان پلدختر می‌شود و تا ساعت ۱۶ میهمان مردم این دیار خواهد بود؛ سپس با بدرقه مردم به سمت شهرستان‌های معمولان، ویسیان و خرم‌آباد حرکت می‌کند.

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای میزبانی شایسته از شهدا

فرماندار پلدختر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری این مراسم، تصریح کرد: مسئولان ادارات، شهرداران، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی و سایر دست‌اندرکاران باید تمهیدات لازم را برای تأمین نظم، امنیت، پشتیبانی و خدمات مورد نیاز فراهم کنند تا این آیین در شأن مقام والای شهدا برگزار شود.

عزیزی با بیان اینکه برنامه‌های استقبال و بدرقه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم مناطق مختلف شهرستان امکان حضور در این مراسم را داشته باشند، گفت: ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای بهره‌مندی همه اقشار جامعه از فضای معنوی حضور شهداست و چنین آیین‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز آرامش روحی و معنوی مردم باشد.

وی همچنین با قدردانی از کیفیت و نظم برگزاری مراسم سال‌های گذشته، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و فضاسازی مناسب محیطی و رسانه‌ای تأکید کرد.

دعوت از دستگاه‌ها برای مشارکت و حضور گسترده مردم

فرماندار پلدختر با تأکید بر همکاری همه ادارات و نهادها در برگزاری این مراسم، ادامه داد: دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، کمیته امداد، بهزیستی، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره ورزش و جوانان، اتاق اصناف، اداره تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و سایر مجموعه‌ها باید با دعوت از جامعه هدف خود، زمینه حضور گسترده مردم را فراهم کنند.

عزیزی با قدردانی از حضور پرشور مردم پلدختر در راهپیمایی ۱۳ آبان و دیگر مناسبت‌های انقلابی، از مردم شهیدپرور شهرستان، جوانان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار برای حضور در آیین استقبال و تشییع این ۲ شهید گمنام دعوت کرد.

وی خاطرنشان کرد: عطرآگین شدن فضای شهرستان به عطر شهادت، نعمتی بزرگ و افتخاری ماندگار برای پلدختر است و حضور پرشور مردم، بهترین تجلیل از مقام شامخ شهیدان خواهد بود.

روایت دو شهید گمنام؛ از شرق دجله تا شلمچه

فرماندار پلدختر با اشاره به مشخصات این ۲ شهید گمنام یادآور شد: یکی از این شهدا جوانی ۲۴ ساله است که در عملیات بدر در شرق دجله به فیض شهادت نائل آمده و شهید دیگر نوجوانی ۱۷ ساله است که در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسیده است.

عزیزی افزود: این شهیدان پس از سال‌ها، پیام‌آور عزت، ایثار و معنویت برای مردم این سرزمین هستند و میزبانی از پیکر مطهر آنان فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود.