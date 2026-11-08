به گزارش خبرنگار مهر ، محمدمهدی قمی روز یکشنبه در جریان بازدید از باغات انار روستای عباس‌آباد لرنی ضمن دیدار و گفت‌وگو با باغداران و تولیدکنندگان، از تلاش آنان در عرصه تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه انار ارگانیک قدردانی کرد.

وی با تأکید بر نقش روستاییان در چرخه تولید و اقتصاد کشور اظهار کرد: روستاییان بازوان توانمند دولت در حوزه تولید، تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم هستند و توجه به مسائل و مطالبات آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قمی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی پاکدشت افزود: این شهرستان از اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی برخوردار است و محصول انار به‌عنوان یکی از محصولات مهم باغی منطقه، نقش قابل توجهی در اقتصاد کشاورزی و اشتغال روستایی دارد.

فرماندار پاکدشت، برگزاری جشنواره انار در روستاهای توچال و عباس‌آباد لرنی را از اقدامات مؤثر در معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان دانست و گفت: استقبال شهروندان از تهران و شهرستان‌های اطراف برای حضور در این جشنواره‌ها و خرید مستقیم محصول از باغداران، علاوه بر رونق اقتصادی کشاورزان، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه زنجیره تولید انار ظرفیت‌های اقتصادی فراتر از باغداری دارد، تصریح کرد: این محصول می‌تواند زمینه توسعه مشاغل خانگی، فرآوری محصولات و تولید فرآورده‌های جانبی را نیز فراهم کند.

قمی در پایان بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی روستاها تأکید کرد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی، رونق گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار را از زمینه‌های تقویت اقتصاد مناطق روستایی دانست.