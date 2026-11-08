به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و چین با حضور مقام‌های اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور، مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی و فعالان اقتصادی چینی، با هدف شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور برگزار شد.

این همایش در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای و با محوریت «فرصت‌های همکاری در زنجیره تامین تجاری ایران و چین» برگزار شد.در این نشست حدود ۳۰۰ نفر از فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های تجاری، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای رسمی چین حضور داشتند و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، صادراتی و صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف معرفی شد.



عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، نیز در سخنرانی خود با اشاره به پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک معاصر ایران و چین و دهمین سالگرد مشارکت جامع راهبردی دو کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه تأکید کرد.



وی با اشاره به حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی و فناوری‌های نوظهور در نهمین نمایشگاه واردات چین، گفت پاویون ملی ایران در این دوره علاوه بر محصولات سنتی، بر معرفی ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور نیز تمرکز دارد.



به گفته سفیر ایران، تجهیزات تشخیص پزشکی، نانوپزشکی، داروهای زیستی و گیاهان دارویی از جمله توانمندی‌هایی هستند که در پاویون ایران معرفی شده‌اند و می‌توانند زمینه توسعه زنجیره‌های ارزش مشترک با شرکت‌های چینی را فراهم کنند.



رحمانی فضلی همچنین توسعه همکاری در حوزه پژوهش‌های مشترک، صنایع نوظهور، تولید پاک، استانداردهای فنی، زیرساخت‌ها، انرژی‌های نو، حمل‌ونقل هوشمند و اقتصاد سبز را از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور دانست.



وی ابراز امیدواری کرد: این فروم با ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دو کشور، زمینه شناسایی پروژه‌های مشترک و تبدیل فرصت‌های معرفی‌شده به همکاری‌های عملیاتی را فراهم کند.