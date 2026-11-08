محمود نیک‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ثبت رسمی موقوفات اظهار کرد: به‌تازگی یک فقره موقوفه به مساحت حدود پنج هزار مترمربع در روستای عشق‌آباد شناسایی و وقف‌نامه آن برای ثبت در سامانه جامع اوقاف تحویل این اداره شد که مراحل ثبت نهایی آن نیز انجام شده است.

وی افزود: موقوفاتی در شهرستان وجود دارد که هنوز در سامانه اوقاف به ثبت نرسیده‌اند و ضروری است متولیان و صاحبان اطلاعات این املاک با مراجعه به اداره اوقاف برای ثبت آن‌ها اقدام کنند تا از هرگونه تعرض و تعدی احتمالی به حقوق موقوفات در آینده جلوگیری شود.

رئیس اداره اوقاف محمودآباد، اجرای صحیح نیات واقفان را مهم‌ترین اولویت این مجموعه دانست و گفت: زمانی که مردم آثار و نتایج اجرای نیات واقفان را در جامعه مشاهده کنند، اعتماد بیشتری به مجموعه اوقاف خواهند داشت و با رغبت بیشتری نسبت به پرداخت حقوق موقوفات و انجام تعهدات خود اقدام می‌کنند.

نیک‌بخش با تشریح اقدامات انجام‌شده برای احیا و افزایش درآمد موقوفات بیان کرد: املاک وقفی، به‌ویژه املاک تجاری که از سرمایه‌های مهم سازمان محسوب می‌شوند، به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا با احیا و بهره‌برداری مناسب، زمینه درآمدزایی پایدار آن‌ها فراهم شود.

وی از ساماندهی ملک تجاری و مسکونی واقع در باران ۱۷ محمودآباد و تکمیل و تجهیز واحدهای فوقانی ساختمان اوقاف در ساحل یکم خبر داد و افزود: در این ساختمان، ۶ واحد پس از تکمیل از طریق مزایده به اجاره واگذار شده‌اند که نقش مؤثری در افزایش درآمد موقوفه داشته است. اداره اوقاف نیز به‌عنوان مستأجر یکی از موقوفات، حقوق مربوط به وقف را پرداخت می‌کند.

وی همچنین از ورود پروژه جدید عمرانی به مرحله اجرایی خبر داد و گفت: برای احداث ساختمان تجاری و مسکونی در خیابان دریای ۹ محمودآباد، پروانه ساختمانی اخذ و نقشه‌های معماری و مکانیکی تهیه شده و این پروژه در مرحله مناقصه قرار دارد.

رئیس اداره اوقاف محمودآباد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی همچون آرامش بهاری، بصیرت عاشورایی، نشاط معنوی، سوگواره یاس نبوی و برنامه‌های مناسبتی در بقاع متبرکه شهرستان اجرا می‌شود.

نیک‌بخش با اشاره به محدودیت‌های شرعی و قانونی در هزینه‌کرد درآمد موقوفات تصریح کرد: نیات واقفان به مکان و زمان مشخصی مقید است و نمی‌توان درآمد موقوفه‌ای را که برای برگزاری مراسم عزاداری یا تعمیر یک تکیه و مسجد در روستای خاصی اختصاص یافته، در روستا یا شهر دیگری هزینه کرد.

وی ادامه داد: برای پاسخگویی بهتر به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، یکی از راهکارهای مهم، ایجاد وقف‌های جدید با نیت‌های متناسب با شرایط روز است. وقف در زمینه پزشکی، دارو و درمان، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان، امور آموزشی و فعالیت‌های قرآنی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند مورد توجه واقفان نیک‌اندیش قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از دو میلیارد تومان در سال جاری برای برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر هزینه شده است، خاطرنشان کرد: افزایش این میزان هزینه‌کرد در مقایسه با سال‌های گذشته، بیانگر تقویت اعتماد عمومی به مجموعه اوقاف و مشارکت مردم در پرداخت حقوق موقوفات است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محمودآباد در تشریح دیگر اقدامات این مجموعه در سال جاری نیز به اجرای پروژه‌های عمرانی در بقعه درویش حسن(ره) معلم‌کلای سرخرود، میزبانی مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم برای نخستین بار در محمودآباد، به‌کارگیری امنای موقوفات در چارچوب ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و پیگیری حقوقی صیانت از موقوفات اشاره کرد.

وی افزود: اخذ پنج فقره حکم قضایی به نفع موقوفات، دریافت ۱۶ فقره سند مالکیت برای املاک وقفی و تنظیم و تمدید بیش از ۵۰۰ فقره قرارداد اجاره رقبات وقفی از دیگر اقدامات انجام‌شده اداره اوقاف شهرستان محمودآباد در سال جاری بوده است.