به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: هلال‌احمر خوزستان برای مقابله با هرگونه بحران در آماده‌باش کامل قرار دارد و سه تیم واکنش سریع نیز در اهواز مستقر شده‌اند.

وی افزود: با آغاز بارندگی‌ها ۱۰ شهرستان درگیر آبگرفتگی شدند و ۴۵ تیم امدادی، ۱۸۰ نجاتگر و ۳۶ دستگاه خودروی عملیاتی برای خدمات‌رسانی در مناطق متأثر به کار گرفته شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به ارزیابی وضعیت ۳۵ روستای تحت تأثیر بارندگی، تصریح کرد: آب ناشی از بارندگی وارد ۴۰ واحد مسکونی شد که اقدامات لازم برای تخلیه آب از آن‌ها در حال انجام است.

وی گفت: دو اردوگاه اسکان اضطراری در مصلای نماز جمعه و یک سالن ورزشی شهرستان ایذه برای شرایط بحرانی برپا شده است تا در صورت نیاز به خانواده‌های آسیب‌دیده خدمات‌رسانی کند.

منصوری همچنین از جان باختن یک نفر در شهرستان باغملک بر اثر اصابت صاعقه خبر داد و افزود: ۱۰ دستگاه خودروی گرفتار در سیلاب توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند و انتظار می‌رود شهروندان در زمان بارندگی از توقف در مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.