به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری صبح امروز جمعه در بازدید از مناطق دچار آبگرفتگی اظهار کرد: در پی وقوع بارش‌های شدید در برخی شهرستان‌های خوزستان، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به سرعت به مناطق متاثر اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

وی افزود: با اعلام شرایط جوی ناپایدار ناشی از بارش‌ها و تندباد، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌های امداد و نجات و تیم‌های پشتیبان اضطراری شبکه امداد و نجات استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق اندیکا، باغملک، دشت آزادگان، شوشتر، مسجدسلیمان و گتوند به ۲۲۶ خانوار شامل ۷۴۲ نفر امدادرسانی کردند.

وی توضیح داد: تخلیه آب از منازل و اماکن مردم، توزیع بسته‌های غذایی اضطراری، موکت و پتو از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده توسط تیم‌های امدادی بوده است.

منصوری بیان کرد: در این مدت ۱۴ تیم عملیاتی شامل ۵۵ نیروی امدادی با به‌کارگیری ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۱۲ دستگاه خودروی گرفتار در آبگرفتگی ناشی از بارش‌های شدید نیز توسط نجاتگران رهاسازی شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی افزود: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات در زمان بارش و تندباد و عبور از مناطق دچار آبگرفتگی خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.