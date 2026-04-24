  1. استانها
  2. خوزستان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

امدادرسانی هلال‌احمر به ۷۴۲ نفر در خوزستان

اهواز - سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: در پی بارش‌ شدید و آبگرفتگی در برخی مناطق استان، به ۷۴۲ نفر در قالب ۲۲۶ خانوار امدادرسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری صبح امروز جمعه در بازدید از مناطق دچار آبگرفتگی اظهار کرد: در پی وقوع بارش‌های شدید در برخی شهرستان‌های خوزستان، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به سرعت به مناطق متاثر اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

وی افزود: با اعلام شرایط جوی ناپایدار ناشی از بارش‌ها و تندباد، تمامی تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌های امداد و نجات و تیم‌های پشتیبان اضطراری شبکه امداد و نجات استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق اندیکا، باغملک، دشت آزادگان، شوشتر، مسجدسلیمان و گتوند به ۲۲۶ خانوار شامل ۷۴۲ نفر امدادرسانی کردند.

وی توضیح داد: تخلیه آب از منازل و اماکن مردم، توزیع بسته‌های غذایی اضطراری، موکت و پتو از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده توسط تیم‌های امدادی بوده است.

منصوری بیان کرد: در این مدت ۱۴ تیم عملیاتی شامل ۵۵ نیروی امدادی با به‌کارگیری ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند.

وی گفت: در جریان این عملیات، ۱۲ دستگاه خودروی گرفتار در آبگرفتگی ناشی از بارش‌های شدید نیز توسط نجاتگران رهاسازی شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خوزستان در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی افزود: از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات در زمان بارش و تندباد و عبور از مناطق دچار آبگرفتگی خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.

کد مطلب 6809734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها