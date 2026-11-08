به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد ارتحال آیت‌الله فاضل لنکرانی، برنامه‌های عزاداری و سوگواری فاطمی از چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه به مدت سه روز در قم برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف بزرگداشت مقام و سیره حضرت صدیقه طاهره (س) و یادبود عالم فقید آیت‌الله فاضل لنکرانی در حسینیه دفتر ایشان برپا خواهد شد و علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت می‌توانند در این برنامه‌های مذهبی حضور یابند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین‌های عزاداری فاطمیه دوم طی روزهای چهارشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۲ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۵:۴۵ در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی برگزار می‌شود.