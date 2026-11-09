به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، از انبارهای اموال تملیکی بازدید و بر ضرورت صیانت از کالاها، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و تسریع در تعیین تکلیف اموال تأکید کردند

وی ضمن بررسی وضعیت موجودی و نحوه نگهداری کالاها در انبارهای اموال تملیکی، بر لزوم حفظ سلامت اقلام و جلوگیری از استهلاک و کاهش ارزش اموال عمومی تأکید کرد.

تأکید بر استانداردسازی نگهداری و تعیین تکلیف کالاها

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل‌های امنیتی و بهداشتی در انبارها، اظهار داشت: طبقه‌بندی دقیق اقلام و رعایت استانداردهای نگهداری باید با جدیت دنبال شود تا از آسیب دیدن و از بین رفتن ارزش کالاها جلوگیری شود.

علی‌محمدی همچنین بر تقویت بازرسی‌های دوره‌ای از انبارها تأکید کرد و خواستار پیگیری دقیق‌تر فرآیندهای قانونی برای توزیع یا حراج اموال و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود شد.

وی با اشاره به حساسیت نگهداری برخی اقلام، به‌ویژه کالاهای فسادپذیر، دستور داد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم برای جلوگیری از ضایعات و هدررفت این اموال انجام شود.

رئیس شورای قضایی لرستان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انباشت غیرضروری کالاها در انبارها، تسریع در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف اموال را اقدامی مؤثر در وصول حقوق بیت‌المال و کاهش هزینه‌های نگهداری دانست.

در جریان این بازدید، کارشناسان مربوطه نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت ورود و خروج کالاها، مشکلات موجود در مسیر انتقال اموال و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود زیرساخت‌های نگهداری به مسئولان قضایی ارائه کردند.

علی‌محمدی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، از مسئولان مربوطه خواست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مدیریت چرخه اموال تملیکی را به‌گونه‌ای دنبال کنند که ضمن صیانت از حقوق عمومی، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و تعیین تکلیف کالاها با سرعت بیشتری انجام شود.