به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قطع برق در ساختمان‌های آپارتمانی فقط به خاموش شدن چراغ‌ها و لوازم برقی داخل واحدها محدود نمی‌شود. آسانسور، پمپ آب، درب برقی پارکینگ، روشنایی راهروها و دوربین‌های مداربسته نیز ممکن است از کار بیفتند و فعالیت روزمره ساکنان را مختل کنند. به همین دلیل، تأمین برق اضطراری در آپارتمان باید با توجه به نیاز ساکنان و تجهیزات مشترک ساختمان برنامه‌ریزی شود.

هنگام قطعی برق آپارتمان، کدام وسایل به برق پشتیبان نیاز دارند؟

پیش از انتخاب سیستم برق اضطراری، باید مشخص شود کدام تجهیزات ساختمان به تأمین برق پشتیبان نیاز دارند. این موضوع به امکانات آپارتمان، تعداد واحدها و اولویت‌های ساکنان بستگی دارد.

روشنایی و تجهیزات نظارتی مشاعات: چراغ‌های راهرو، راه‌پله و ورودی ساختمان برای حفظ ایمنی رفت‌وآمد ساکنان اهمیت دارند. همچنین تأمین برق دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارتی می‌تواند امکان کنترل ورودی‌ها و بخش‌های مشترک را هنگام خاموشی حفظ کند.

تجهیزات تأسیساتی و رفاهی ساختمان: پمپ آب در ساختمان‌هایی که برای انتقال آب به طبقات به آن وابسته‌اند، اهمیت زیادی دارد. آسانسور نیز از تجهیزات مهمی است که توقف آن می‌تواند رفت‌وآمد ساکنان، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی، را دشوار کند. درب برقی پارکینگ نیز برای حفظ امکان ورود و خروج خودروها ممکن است به برق پشتیبان نیاز داشته باشد.

وسایل ضروری داخل واحدها: اگر قرار باشد برق اضطراری واحدهای مسکونی نیز تأمین شود، ساکنان باید بر اساس نیاز خود وسایلی مانند روشنایی، یخچال، وسایل پزشکی و مودم را اولویت‌بندی کنند. در این حالت، ضرورتی برای اتصال تمام لوازم برقی خانه به سیستم پشتیبان وجود ندارد.

برای تأمین برق اضطراری آپارتمان چه گزینه‌هایی وجود دارد؟

برای تأمین برق پشتیبان ساختمان‌های مسکونی می‌توان از راهکارهای مختلفی استفاده کرد. انتخاب میان آن‌ها به فضای نصب، میزان برق موردنیاز، مدت‌زمان خاموشی و محدودیت‌های ساختمان بستگی دارد. موتور برق و یو پی اس از گزینه‌هایی هستند که هرکدام شرایط استفاده متفاوتی دارند.

موتور برق

موتور برق با مصرف سوخت، انرژی الکتریکی تولید می‌کند و می‌تواند برای تأمین برق تجهیزات مختلف به کار برود. بااین‌حال، استفاده از آن در ساختمان‌های آپارتمانی به فضای نصب مناسب و تهویه کافی نیاز دارد. دود و گازهای ناشی از احتراق نیز ضرورت رعایت الزامات ایمنی را افزایش می‌دهند؛ به همین دلیل، نصب دستگاه در فضای بسته یا محیط‌های فاقد تهویه مناسب امکان‌پذیر نیست.

از طرف دیگر، صدای موتور برق هنگام فعالیت ممکن است برای ساکنان و همسایگان آزاردهنده باشد. تأمین و نگهداری سوخت نیز از ملاحظات استفاده از این تجهیزات است. بنابراین، محدودیت فضا، تهویه و آلودگی صوتی می‌تواند استفاده از موتور برق را در برخی ساختمان‌ها دشوار کند.

یو پی اس

یو پی اس دستگاهی است که هنگام برقرار بودن برق شهری، انرژی موردنیاز خود را تأمین می‌کند و در زمان قطع برق، با استفاده از انرژی ذخیره‌شده در باتری، برق تجهیزات متصل را فراهم می‌سازد. به این ترتیب، وسایل انتخاب‌شده می‌توانند بدون نیاز به راه‌اندازی موتور احتراقی، برای مدت مشخص به فعالیت خود ادامه دهند.

برای راه‌اندازی سیستم برق اضطراری مبتنی بر یو پی اس، به دستگاه، باتری متناسب با مشخصات آن و تجهیزات اتصال و نصب نیاز است. البته نوع و تعداد اجزا به طراحی سیستم و مدل دستگاه بستگی دارد؛ برخی یو پی اس‌ها باتری داخلی دارند و برخی دیگر با باتری خارجی کار می‌کنند.

این سیستم می‌تواند به‌صورت مستقل برای یک واحد مسکونی طراحی شود یا در قالب سامانه‌ای مرکزی، برق تجهیزات مشترک ساختمان را تأمین کند. در حالت دوم، بخش‌هایی مانند روشنایی مشاعات، دوربین‌های مداربسته یا پمپ آب، در صورت تناسب مشخصات فنی سیستم، می‌توانند در مدار پشتیبان قرار بگیرند.

یو پی اس و باتری مناسب آپارتمان را چطور انتخاب کنیم؟

برای تعیین ظرفیت سیستم برق اضطراری آپارتمان، ابتدا باید تجهیزات مشترکی را که قرار است هنگام قطعی برق فعال بمانند، مشخص کرد؛ از روشنایی راهروها و راه‌پله‌ها گرفته تا دوربین‌های مداربسته، درب برقی پارکینگ، پمپ آب و آسانسور. اگر قرار باشد برق یک واحد مسکونی نیز به‌صورت مستقل تأمین شود، وسایل ضروری آن واحد باید جداگانه در محاسبات لحاظ شوند.

پس از مشخص شدن تجهیزات، مجموع توان مصرفی آن‌ها محاسبه می‌شود. بااین‌حال، توان عادی مصرف کافی نیست؛ تجهیزاتی مانند پمپ آب و آسانسور به دلیل داشتن موتور، ممکن است هنگام راه‌اندازی جریان بیشتری نیاز داشته باشند. بنابراین، توان راه‌اندازی تجهیزات نیز باید در تعیین ظرفیت خروجی یو پی اس در نظر گرفته شود.

اما انتخاب یو پی اس به‌تنهایی برای تأمین برق در تمام مدت قطعی کافی نیست. اگر قرار است تجهیزات پس از قطع برق شهری برای مدت مشخصی فعال بمانند، باید در کنار دستگاه از باتری یوپی اس مناسب نیز استفاده شود؛ البته بعضی مدل‌های یو پی اس باتری داخلی دارند و برخی به باتری خارجی نیازمندند.

ظرفیت باتری با توجه به مشخصات دستگاه یو پی اس، میزان مصرف تجهیزات متصل و مدت‌زمان پشتیبانی موردانتظار تعیین می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان باتری را مستقل از دستگاه انتخاب کرد؛ ولتاژ، ظرفیت و سازگاری فنی آن با یو پی اس باید پیش از خرید بررسی شود.

در کنار این موارد، کیفیت ساخت، شرایط نگهداری و ضمانت محصول نیز اهمیت دارد، زیرا محصولات برندهای مختلف ممکن است از نظر مشخصات فنی و شرایط ضمانت تفاوت‌هایی داشته باشند. برای مثال باتری یوفودر آمپرهای بالا، ۱۸ ماه و در آمپرهای پایین ۱۲ ماه ضمانت دارند و این موضوع در بین برندها مختلف اعم از داخلی و خارجی متفاوت است .

آیا یو پی اس می‌تواند برق تمام وسایل آپارتمان را تأمین کند؟

تأمین برق تمام تجهیزات یک آپارتمان با یو پی اس از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما در عمل همیشه انتخاب ضروری یا اقتصادی نیست. بسیاری از وسایل برقی، به‌ویژه تجهیزات پرمصرف، هنگام قطعی برق نیازی به ادامه فعالیت ندارند. به همین دلیل، معمولاً بهتر است سیستم برق اضطراری به تجهیزات ضروری و بخش‌هایی اختصاص یابد که از کار افتادن آن‌ها می‌تواند ایمنی، آسایش یا عملکرد ساختمان را مختل کند.

البته برخی تجهیزات مشترک، مانند آسانسور و پمپ آب، به دلیل ماهیت عملکردشان به ملاحظات فنی ویژه‌ای نیاز دارند. برای مثال، پشتیبانی از آسانسور باید با در نظر گرفتن موتور، تابلو کنترل و الزامات ایمنی آن طراحی شود و نمی‌توان آن را مانند روشنایی راهروها به یک مدار برق اضطراری معمولی متصل کرد. پمپ آب و درب برقی پارکینگ نیز باید از نظر شرایط راه‌اندازی و عملکرد بررسی شوند.

در ساختمان‌های چندواحدی، می‌توان برق اضطراری واحدهای مسکونی را از تجهیزات مشاع جدا کرد. هر واحد ممکن است سیستم مستقلی برای وسایل ضروری خود داشته باشد، درحالی‌که برق بخش‌های مشترک از طریق یک سامانه مرکزی تأمین شود. این تفکیک کمک می‌کند برق پشتیبان متناسب با نیاز هر بخش طراحی شود و هزینه تأمین برق تجهیزاتی که ضرورتی برای فعالیت آن‌ها هنگام خاموشی وجود ندارد، افزایش پیدا نکند.

جمع‌بندی

تأمین برق اضطراری آپارتمان، تنها به انتخاب یک دستگاه یو پی اس محدود نمی‌شود؛ بلکه به شناخت نیازهای ساختمان، اولویت‌بندی تجهیزات و انتخاب راهکاری متناسب با شرایط آن بستگی دارد. یو پی اس و باتری سازگار با آن می‌توانند بخشی از نیاز ساختمان به برق اضطراری را برطرف کنند؛ به شرط آنکه انتخاب و طراحی سیستم با توجه به نوع تجهیزات و شرایط بهره‌برداری انجام شود. در نهایت، تأمین برق اضطراری مؤثر برای آپارتمان، به معنای برق‌رسانی به تمام وسایل نیست؛ بلکه فراهم کردن امکان ادامه فعالیت تجهیزات ضروری در زمان خاموشی است.