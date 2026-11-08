سیدرضا صدرالحسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اشتباه بودن امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به آمریکا، اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در برخی کشورها، از جمله ایران، در میان تعدادی از فعالان سیاسی مشاهده می‌شود، این تصور است که با تغییر افراد و جریان‌های سیاسی در آمریکا، ممکن است راهبردهای کلان این کشور نیز تغییر کند.

وی افزود: رهبر انقلاب در پیام ۱۳ آبان که پیامی ضد استکباری و ناظر بر مسائل امروز و آینده بود، با صراحت تأکید کردند که تغییر دولت‌ها و احزاب در آمریکا، تأثیری بر راهبردهای کلان این کشور نخواهد داشت. بنابراین، کسانی که تصور می‌کنند با چنین تغییراتی ممکن است جهت‌گیری‌های کلان آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییر شود، دچار خطای راهبردی هستند.

کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: در واقع، رهبر انقلاب در این بیانات به واقعیت رویکرد آمریکا اشاره کردند؛ چراکه تجربه یک دهه گذشته و عملکرد دولت‌ها و احزاب مختلفی که مسئولیت اداره این کشور را بر عهده داشته و در کاخ سفید مستقر شده‌اند، نشان می‌دهد که در قبال کلیت انقلاب اسلامی، موضوعات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه‌ای، تغییر معناداری در رویکرد کلان آمریکا ایجاد نشده است.

صدرالحسینی تصریح کرد: این تذکر راهبردی رهبر انقلاب در واقع زنگ خطری برای افرادی بود که پس از نتایج انتخابات و عدم کسب آرای مورد انتظار از سوی دو حزب در سنا، ممکن است این تصور برایشان ایجاد شود که با تغییر ترکیب سیاسی در دو مجلس کنگره یا حتی روی کار آمدن جریان‌های جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ و حضور آنها در کاخ سفید، نگاه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران متفاوت خواهد شد و می‌توان از این تغییرات برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع راهبردی کشور بهره گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس، نباید نسبت به تغییر دولت‌ها، احزاب و ترکیب سیاسی حاکم بر آمریکا دچار خوش‌بینی و محاسبات نادرست شد. این تذکر رهبر انقلاب باید به‌عنوان یک محور راهبردی، مورد توجه همه گروه‌ها، جریان‌ها و شخصیت‌های مؤثر کشور قرار گیرد.