به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گیلان که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به روند نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۹ هزار و ۳۸۷ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان توسط بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و با همکاری بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها به شناسایی تخلفات اقتصادی منجر شده است، افزود: در این مدت واحدهای متخلف اقتصادی در مجموع به پرداخت ۸۲ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به تداوم نظارت‌ها بر مقابله با قاچاق کالا بیان کرد: در این راستا از ابتدای سال تاکنون سه هزار و ۷۱۹ مورد بازرسی با تمرکز بر شناسایی و کشف کالای قاچاق انجام شده است.

پورحیدری ادامه داد: حاصل این بازرسی‌ها شناسایی ۲۷۷ مورد تخلف قاچاق به ارزش سه هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال بوده که پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: در راستای رسیدگی به گزارش‌های مردمی واصله، هزار و ۷۷۷ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی انجام شد که این بازرسی‌ها به کشف ۵۴۵ مورد تخلف به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال انجامید.

دبیر کارگروه تنظیم بازار گیلان با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان اقتصادی، بر همکاری دستگاه‌های نظارتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.