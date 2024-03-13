تشکیل ۵۹۷ پرونده تخلف صنفی طرح نظارتی نوروز و ماه رمضان در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور پورحیدری در حاشیه بازرسی از واحدهای خبازی و پوشاک اظهار کرد: از ابتدای طرح بازرسی بیش از ۲ هزار و ۱۱۶ واحد صنفی در سطح استان طی ۸ روز مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت.

وی تعداد پرونده‌های حوزه قاچاق را ۲۱ مورد برشمرد و گفت: عصر امروز طی گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ در انبار یک شرکت پخش دارویی و بهداشتی محصولات خارجی فاقد مجوز به عنوان قاچاق کشف و تشکیل پرونده شد.

این مسئول کشف مقادیری لاستیک سبک عرضه خارج از شبکه را نیز ماحصل تلاش بازرسان این اداره کل در این طرح نظارتی عنوان کرد و گفت: عرضه خارج از شبکه کالاهای مشمول شفاف سازی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ مصداق بارز قاچاق محسوب می‌شود و با متخلفان به شدت برخورد می‌گردد.

پورحیدری با اشاره به اینکه از آغاز طرح نوروز و ماه مبارک تا کنون بیش از ۵۹۷ فقره پرونده برای متخلفان بازار گیلان تشکیل شده است، گفت: در این ۸ روز مجموع ارزش پرونده‌های متشکله این طرح نظارتی را بیش از ۳۷ میلیارد ریال شده که برای اعمال جریمه به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با نظارت بر کالاهای اساسی و رسیدگی به شکایات اعلامی به سامانه ۱۲۴ را در اولویت این طرح نظارتی است و در دو شیفت صبح و عصر به صورت نامحسوس و سر زده بازرسین به واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی با هدف کنترل بازار و برخورد با برهم زنندگان نظم بازار در بازار حضور دارند.