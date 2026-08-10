  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

اجرای ۱۷ هزار بازرسی در گیلان؛ ۳۷۱۳ پرونده به مراجع قانونی رفت

اجرای ۱۷ هزار بازرسی در گیلان؛ ۳۷۱۳ پرونده به مراجع قانونی رفت

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به نظارت های مستمر بر بازار گفت: بیش از ۱۷ هزار بازرسی انجام شد که نتیجه آن شناسایی ۳۷۱۳ تخلف به ارزش بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه با تشریح جزئیات عملکرد چهارماهه حوزه نظارت و بازرسی این اداره‌کل گفت: در راستای پایش مستمر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی، طرح‌های نظارتی در سطح استان به‌صورت روزانه و هدفمند اجرا شده است.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به گستره فعالیت‌های نظارتی اظهار کرد: در این مدت ۱۷ هزار و ۶۰۶ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی گیلان انجام شده که نتیجه آن شناسایی ۳ هزار و ۷۱۳ تخلف و ارسال پرونده‌ها برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح بوده است.

وی افزود: ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده در این دوره به ۸۲ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۱۵۹ ریال رسیده که بیانگر ضرورت استمرار و تقویت نظارت‌ها در بازار است.

پورحیدری با اشاره به بخش عمده بازرسی‌ها گفت: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۱۵ هزار و ۷۳۷ مورد مربوط به بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط با قاچاق بوده که در جریان آن ۳ هزار و ۲۳۱ تخلف با ارزشی بیش از ۸۱ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال شناسایی شده است.

وی درباره اقدامات حوزه مقابله با قاچاق نیز توضیح داد: در این بخش یک هزار و ۸۶۹ مورد بازرسی انجام شده و ۱۴۰ تخلف به ارزش بیش از ۹۰۷ میلیارد ریال کشف و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات و پلیس اقتصادی معرفی شده است.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در کنترل بازار گفت: در مدت یادشده ۴ هزار و ۵۹۳ بازدید مشترک از واحدهای صنفی و اقتصادی انجام شده که طی آن یک هزار و ۳۰۱ تخلف به ارزش بیش از ۴۳۷ میلیارد ریال شناسایی شده است.

وی در پایان با تأکید بر اولویت‌های اداره‌کل صمت گیلان اظهار کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد آرامش در بازار و برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است.

پورحیدری از شهروندان خواست گزارش‌ها و شکایات خود را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6913160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها