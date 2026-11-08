به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری‌پور با اشاره به شرایط جغرافیایی و ارتفاع بالای گردنه‌های پیچ‌بن و سپارده اظهار کرد: این دو مسیر کوهستانی در منطقه الموت، با شروع بارش برف و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، هر سال مسدود می‌شوند.

وی ارتفاع گردنه پیچ‌بن را حدود سه هزار و ۳۰۰ متر و گردنه سپارده را حدود دو هزار و ۸۰۰ متر از سطح دریا اعلام کرد و افزود: این دو مسیر از مرتفع‌ترین نقاط استان قزوین هستند و ارتباط جاده‌ای استان با بخش‌هایی از استان‌های مازندران و گیلان را برقرار می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با بیان اینکه انسداد این گردنه‌ها در طول فصل سرد سال ادامه دارد، گفت: بازگشایی مسیرها به پایان بارش‌ها و مساعد شدن شرایط جوی بستگی دارد و معمولاً در اواسط فصل بهار انجام می‌شود.

معیری‌پور از رانندگان و مسافران خواست در پاییز و زمستان از ورود به مسیرهای پیچ‌بن و سپارده خودداری کنند و افزود: در دیگر محورهای کوهستانی استان نیز با بارش برف و کاهش دما، ضروری است کاربران جاده‌ای از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و هشدارها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.