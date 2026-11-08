به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در شورای راهبردی استان سمنان در سالن جلسات استانداری، سمنان را استانی صنعتی و معدنی و دارای ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری دانست.

وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با پیگیری ها و اقدامات خوبی که در استان سمنان صورت گرفته و به خصوص با هماهنگی دستگاه های ذی ربط شاهد تحولات خوبی در حوزه های مزیت دار اقتصادی استان بوده ایم

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی این استان راهبرد حمایت و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را در این استان دنبال می کند.

اکبری افزود: در دوره اخیر، شاهد تحولات خوبی در بخش‌های عمرانی و زیرساختی و همچنین در حوزه اجتماعی بوده‌ایم که این روند، بیانگر اهمیت هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف در مسیر پیشبرد امور استان است.

وی بیان کرد: تداوم تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی و استمرار برنامه‌ها و اقدامات مجموعه مدیریتی استان تحولات و پیشرفت‌های بیشتری در بخش‌های مختلف استان رقم خواهد زد.