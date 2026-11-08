به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در شورای راهبردی استان سمنان در سالن جلسات استانداری بیان کرد: در دو سال اخیر به واسطه اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در بخش های مختلف شاهد یک همبستگی و همدلی بین همه دستگاه های موجود در استان از اجرایی و خدماتی تا نظامی و انتظامی و قضایی هستیم.

وی با بیان اینکه این هماهنگی نتایج خوبی را در زمینه خدمت رسانی به مردم داشته است، افزود: علیرغم تمام چالش هایی که دشمنان برای ما ایجاد کرده اند شاهد کاهش تنش های اقتصادی در این استان هستیم.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: استان سمنان در سال‌های گذشته با برخی عقب‌ماندگی‌ها و پروژه‌های معطل‌مانده مواجه بود که با وجود ورود مدیران پیشین، به نتیجه مطلوب نرسیده بودند اما در سال های اخیر این اقدامات هم به نتیجه رسید که از لحاظ جنبه اجتماعی می تواند بسیار موثر باشد.

حسینی با بیان اینکه از لحاظ مسائل امنیتی نیز استان سمنان خوشبختانه با همراهی همه دستگاه های ذی ربط وضعیت خوبی را دارد، ابراز کرد: سیدگی به مسائل اقتصادی، برنامه‌ریزی هدفمند، نظارت میدانی و تقسیم کار میان بخش‌های مختلف مدیریتی استان موجب شده تا در بخش های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و عمرانی و ... شاهد تحولات خوبی باشیم.