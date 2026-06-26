تثبیت اشتغال ۷۱۱ نفر در سمنان با حمایت دستگاه قضا؛ دادگستری حامی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر آدینه در بازدید یک واحد تولیدی در سمنان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه ضمن تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مشروع اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید تنها یک رویکرد اقتصادی نیست بلکه اقدامی مؤثر در راستای تأمین امنیت اجتماعی و افزایش امید در جامعه محسوب می‌شود، افزود: دادگستری استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی، می کوشد تا موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کرده و از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در استان طی سال گذشته تصریح کرد: با همکاری مطلوب دستگاه قضایی، استانداری و سایر نهادهای اجرایی، از تعطیلی ۱۶۲ واحد تولیدی دارای بیش از پنج هزار نفر نیروی کار جلوگیری شد که این اقدام نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از بروز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی داشته است.

اکبری ادامه داد: همچنین در همین مدت، ۱۵ واحد تولیدی راکد با حمایت‌های حقوقی، قضایی و اجرایی دوباره به چرخه تولید بازگشتند که نتیجه آن ایجاد و تثبیت اشتغال برای ۷۱۱ نفر از هم‌استانی‌ها بوده است.

وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید به صورت مستمر در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته‌های تخصصی دنبال می‌شود و این موضوع در استان سمنان به شکل عملیاتی و نتیجه محور در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان امنیت سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی دانست و یادآور شد: دستگاه قضایی استان خود را حامی فعالیت‌های اقتصادی سالم، مولد و اشتغال‌آفرین می‌داند و با حضور میدانی در واحدهای تولیدی و تعامل با مدیران اجرایی، از هر اقدامی که به رونق تولید، حفظ اشتغال و هدایت سرمایه‌گذاری مشروع منجر شود، حمایت خواهد کرد.