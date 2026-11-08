https://mehrnews.com/x3dyks ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲ کد مطلب 7004473 استانها قزوین استانها قزوین ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲ بارش تگرگ در شهر قزوین قزوین- بارش تگرگ در شهر قزوین، همزمان با فعالیت سامانه بارشی، چهرهای متفاوت به هوای این شهر بخشید. دریافت 3 MB کد مطلب 7004473 کپی شد مطالب مرتبط آبگرفتگی معابر کرمانشاه پس از بارش باران و تگرگ آمادهباش کامل هلالاحمر گلستان در پی پیشبینی بارشها هشدار تشدید بارشها در ۲۴ استان؛ هوا ۱۰ درجه سردتر میشود سفیدپوشی کرمانشاه با بارش تگرگ برچسبها بارش باران قزوین تگرگ
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