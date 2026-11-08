به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف دو مزرعه و ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در مناطق چهاردانگه و پردیس خبر داد.

محمودی با اعلام این خبر گفت: ماموران سه دستگاه ماینر را در یک ساختمان نیمه‌کاره در محدوده برق چهاردانگه و هشت دستگاه دیگر را در یک منزل مسکونی خالی از سکنه در منطقه برق پردیس کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به آمار کشفیات سال جاری افزود: با احتساب این موارد، تعداد مزارع غیرمجاز کشف‌شده در سال جاری به ۵۸ مزرعه با ۹۸۵ دستگاه ماینر رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران توان مصرفی این تجهیزات را ۳۱۵۲ کیلووات برشمرد و خاطرنشان کرد: انرژی مصرفی ماهیانه این دستگاه‌ها بیش از دو میلیون و ۷۶۳ هزار کیلووات ساعت است که این میزان معادل مصرف برق ماهیانه ۹۲ هزار و ۱۲۸ خانوار در فصل گرم سال ارزیابی می‌شود.

محمودی در پایان یادآور شد: از ابتدای اجرای طرح مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز در استان تهران تاکنون، ۶۲۲ مزرعه با بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است.