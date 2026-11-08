حجت‌الاسلام حمید توکلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: القاب و اسامی اهل‌بیت(ع) دریچه‌ای برای شناخت شخصیت و جایگاه معنوی آن بزرگواران است و بیانات و سخنان معصومان(ع) نیز زمینه‌ای برای شناخت ابعاد شخصیتی و سیره عملی آنان فراهم می‌کند.

وی افزود: در کتاب شریف کافی، در بیان ولادت امام جواد(ع)، روایتی از امام رضا(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: هیچ مولودی با برکت‌تر از این فرزند برای شیعیان متولد نشده است. این روایت نشان‌دهنده جایگاه ویژه امام جواد(ع) و برکات وجودی آن حضرت است.

معاون حوزه علمیه شهید مدرس قم خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) در خطبه‌های خود، به‌ویژه در خطبه‌ای که در جمع مهاجران و انصار ایراد کردند، به تبیین جایگاه ولایت پرداختند و فرمودند: «طاعتنا نظاماً للملة و إمامتنا أماناً من الفرقة»؛ یعنی اطاعت از ما موجب انسجام جامعه و امامت ما عامل ایمنی از تفرقه است.

توکلی‌زاده تصریح کرد: اگر جامعه‌ای بر مدار ولایت حرکت کند، به اتحاد، وحدت و وفاق اجتماعی دست می‌یابد. در حقیقت، ولایت عامل انسجام و رمز پیروزی جوامع اسلامی است.

وی بیان کرد: خداوند متعال در آیه ۵۶ سوره مائده می‌فرماید: «وَمَن یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ». غلبه و پیروزی حزب‌الله در گرو پذیرش ولایت الهی و قرار گرفتن در مسیر ولایت خداوند، پیامبر(ص) و اهل ایمان است.

معاون حوزه علمیه شهید مدرس قم ادامه داد: حضرت زهرا(س) در دوران پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، با حضور در صحنه و دفاع از ولایت، الگویی برجسته از جان‌فشانی در مسیر ولایت ارائه کردند. ایشان در شرایط دشوار آن دوران، با سخنرانی و روشنگری از جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) دفاع کردند.

توکلی‌زاده اضافه کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) در بیانات نورانی خود، آثار و برکات ولایت را نیز تبیین کردند و آن را عاملی برای هموار شدن مسیر زندگی و هدایت جامعه دانستند. همچنین ایشان در موضوعاتی همچون ایمان، جهاد، زکات، حج، روابط اجتماعی و خانوادگی، معارف ارزشمندی بیان فرمودند.

وی یادآور شد: امروز نیز حفظ جایگاه ولایت و توجه به رهنمودهای ولی‌فقیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها، تحریم‌ها و دشمنی‌های گسترده، نشان‌دهنده اهمیت نقش رهبری و هدایت جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت توجه نسل جوان و فعالان هیئت‌های مذهبی به مسئله ولایت گفت: برخورداری از آزادی در برگزاری مراسم عزاداری و فعالیت‌های مذهبی، فرصتی ارزشمند است که باید قدر آن دانسته شود. هیئت‌های مذهبی باید در کنار ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، نسبت به جایگاه ولایت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز توجه داشته باشند.

توکلی‌زاده تأکید کرد: برای تداوم حرکت در مسیر پیشرفت و تحقق تمدن اسلامی، لازم است جامعه به‌ویژه نسل جوان، مواضع و رهنمودهای ولی‌فقیه زمان را مورد توجه قرار دهد و با بصیرت و آگاهی در مسیر تحقق اهداف اسلام و انقلاب گام بردارد.