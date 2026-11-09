به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، قرار بود پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، بن کارگری و دستمزد ۱۴۰۵، در شهریور ماه مورد بازنگری قرار گیرد. با گذشت بیش از دو ماه از این تاریخ، نه‌تنها شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین تکلیف حداقل مزد ۱۴۰۵ تشکیل نشده که به نظر می‌رسد این شورا فعلا تعطیل است.

محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی عدم بازنگری دشتمزد ۱۴۰۵ در این شورا عنوان کرد: تاکنون دعوت‌نامه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برگزاری شورای عالی کار به دست نمایندگان جامعه کارگری نرسیده است.

وی با گلایه، افزود: حتی جلسات عادی شورای عالی کار که ماهانه برگزار می‌شد در مهر ماه برگزار نشد این در حالی است که از ابتدا سال تا این تاریخ به طور مرتب جلسات شورا برگزار شده بود.