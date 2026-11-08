به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فولاد مبارکه سپاهان و آکادمی بسکتبال سحر از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بانوان به تعویق افتاد.

در این هفته از مسابقات و طبق برنامه قرار بود روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان طلایی‌پوشان در اصفهان در برابر آکادمی بسکتبال سحر صف آرایی کنند که اعضای تیم تهرانی پس از دیدار هفته دوم برابر نفت آبادان و در مسیر بازگشت، به دلیل واژگونی اتوبوس دچار حادثه شدند.

به همین دلیل، بنا بر اعلام سازمان لیگ بسکتبال؛ دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و آکادمی بسکتبال سحر در هفته سوم لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود، زمان جدید این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین باشگاه سپاهان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس اعضای تیم بسکتبال بانوان آکادمی سحر، برای تمامی مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کامل داشت.