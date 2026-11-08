به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، عصر یکشنبه در نشست تخصصی و ویدئوکنفرانس با دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان کرمان با اشاره به توصیه‌های اهل بیت (ع) درباره غنیمت شمردن مراجعات مردم، اظهارکرد: پست‌ها و مناصب با یک امضا می‌آیند و با یک امضا می‌روند و هیچ اعتباری به آن‌ها نیست؛ آنچه باقی می‌ماند توفیق خدمت به ولی‌نعمتان انقلاب است.

وی با یادآوری فداکاری‌های رزمندگان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و خاطره تکان‌دهنده یکی از جانبازان قطع دو دست و دو پا در جنگ اخیر افزود: کسانی که از جان، دست، پا و همه‌چیز خود گذشتند تا امنیت و عزت کشور حفظ شود، راه را به ما نشان داده‌اند، امروز که دشمن جنگ اقتصادی و ظالمانه‌ای را به ما تحمیل کرده است، کمترین وظیفه ما اختصاص وقت، کار مضاعف و مجاهدت برای پیشرفت کشور و استان است.

ممنوعیت برگزاری جلسات در ساعات اداری و تمرکز بر رسیدگی به پرونده‌ها

سالاری، با تاکید بر اینکه خط قرمز و وظیفه نخست دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌ها و مبارزه قاطع با مفسدان است، گفت: از این پس هیچ‌گونه جلسه‌ای، نه در مرکز استان کرمان و نه در شهرستان‌ها، در ساعات اداری برگزار نخواهد شد؛ صبح‌ها تماماً متعلق به رسیدگی به پرونده‌های مردم است و کارهای ستادی و جلسات باید به ساعات بعدازظهر موکول شود.

اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت زنجیره‌ای بر حوزه‌ها

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: فلسفه اولیه این نشست، اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که سال‌ها مغفول مانده بود و براین اساس با تقسیم وظایف صورت‌گرفته، از صفر تا صد امور دادسراها، پیشنهادات، تشویق‌ها و حتی تنبیه‌ها بر اساس خروجی کارسنجیده خواهد شد و دادستان‌ها باید به‌صورت هفتگی و ماهانه پاسخگوی عملکرد خود باشند تا از هدررفت وقت و انرژی بیت‌المال جلوگیری شود.

تغییر رویکرد از ستادنشینی به مدیریت میدانی و جهادی

رئیس‌کل دادگستری کرمان با انتقاد از فرهنگ پشت‌میزنشینی تصریح کرد: قضات دادسرا ماهیتا قضات ایستاده هستند و نباید به پشت‌میزنشینی اکتفا کنند.

سالاری، ارجاع پرونده‌ها را از تکالیف مهم دادستان‌ها دانست و تاکید کرد: ارجاع پرونده نباید به کادر اداری یا جانشین واگذار شود و دادستان باید شخصاً بر روند ارجاع اشراف داشته باشد تا با شناخت دقیق از تخصص، توانمندی و ظرفیت تک‌تک دادیاران و بازپرس‌ها، پرونده‌های مهم و حساس در مسیر درست قرار گیرند.

ارجاع هوشمند و تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق، ملاک اصلی ارزیابی دادسراها

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: ارجاع هوشمند و الکترونیک و تعیین‌تکلیف قطعی پرونده‌های معوق، دو شاخص محوری و ملاک اصلی سنجش عملکرد دادسراها در سال جاری است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی ارکان دادگستری افزود: میزان موفقیت حوزه‌های قضایی در پرونده‌های معوق و هوشمندسازی، ملاک مستقیم ارزیابی مدیران خواهد بود.

برخورد قاطع و بدون مسامحه با مفاسد اداری

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، سازمان بازرسی را بازوی نظارتی قوه قضاییه برای تضمین حسن جریان امور خواند و خاطرنشان کرد: گزارش‌های سازمان بازرسی باید در مهلت قانونی تعیین‌تکلیف شود؛ مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی از خطوط قرمز عدلیه است.

سالاری، با تأکید بر اینکه توقع از تشکیلات قضایی استان کرمان به واسطه مزار مطهر شهید سلیمانی بسیار فراتر از سایر استان‌هاست، یادآور شد: دغدغه اصلی حاج قاسم در تمام دوران مجاهدتشان، مردم و حفظ نظام اسلامی بود؛ لذا تمامی تصمیمات، اقدامات حمایتی، تکالیف قانونی و طرح‌های گره‌گشایی باید در طراز نام و مکتب بلند این شهید والامقام به سرانجام برسد.