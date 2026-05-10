بازرس کل قضایی کرمان: پروژه کنار گذر گل‌ گهر پس از ۷ سال توقف احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخداسالاری، گفت: پروژه کنارگذر منطقه گلگهر به محور بندرعباس، که عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و با وجود پیشرفت 50 درصدی، به دلیل مشکلات اداری و اجرایی، روند تکمیل آن بیش از هفت سال راکد مانده بود، که با تخصیص بیش از پنج هزار میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن و براساس پیگیریهای مستمر سازمان بازرسی و تلاش های مجدانه استاندار کرمان از سر گرفته شد.
وی افزود: سازمان بازرسی در روند پیگیری پروژهها معتقد است هر طرحی که آغاز میشود، باید به مرحله نتیجه و اجرا برسد و نباید در حد مصوبه و نیمه تمام باقی بماند.
وی با تاکید بر نقش نظارت هوشمند و هدفمند در اجرای طرحهای عمرانی گفت: کنار گذر گلگهر از سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از اولویتهای نظارت و پیگیری بازرسی کل استان کرمان در دستور کار قرار گرفت تا ضمن حفظ بیتالمال، موجب تسهیل تردد در محورهای پرترافیک منطقه سیرجان و گلگهر شود.
سالاری، با اشاره به اهمیت محور سیرجان - شیراز در تردد خودروهای سنگین حامل مواد معدنی افزود: به دلیل بار ترافیکی بالا و حجم گسترده تردد وسایل نقلیه مرتبط با صنایع و معادن، این محور طی سالهای گذشته یکی از نقاط حادثهخیز استان بوده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی سالها پیش احداث کنارگذر را با هدف اتصال مستقیم منطقه گلگهر به محور بندرعباس - سیرجان در طول ۶۵ کیلومتر طراحی و بخشی از آن را اجرا کرده بود؛ اما به دلیل کمبود اعتبار، پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد بیش از هفت سال متوقف شده بود که توقف طولانی مدت این پروژه، علاوه بر ایجاد هزینههای مضاعف، منجر به تضییع حقوق بیتالمال و تأخیر در رفع گرههای ترافیکی منطقه شده بود.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: در پی مکاتبات نظارتی این بازرسی کل و پیگیری های استاندار محترم کرمان و امضای تفاهم نامه فی مابین استاندار کرمان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای بزرگ معدنی مستقر در منطقه، موضوع تأمین اعتبار پروژه در شورای عالی معادن کشور مطرح و مبلغ پنج هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی به آن اختصاص یافت.
سالاری، اظهارداشت: با تخصیص این اعتبار، عملیات اجرایی پروژه مجددا آغاز شده و در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به آثار مثبت اجرای این کنارگذر، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این مسیر، حدود ۸۰ کیلومتر از طول مسیر تردد گل گهر به بندرعباس کاسته میشود و این امر افزون بر کاهش نقاط حادثهخیز، موجب کاهش چشمگیر تصادفات، صرفهجویی در مصرف سوخت و ارتقای امنیت جادهای و روان شدن بار ترافیک خواهد شد.
سالاری افزود: کاهش فشار بر زیرساختهای جادهای استان کرمان و بهبود شرایط تردد خودروهای سنگین از دیگر دستاوردهای این طرح ملی است که در نهایت منجر به حفظ و حراست از بیتالمال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیریهای انجامشده در سطوح استانی و ملی در راستای تحقق مطالبه شهروندان، حفظ جان مردم و کاهش هزینههای عمومی کشور بوده است و سازمان بازرسی تا تکمیل کامل پروژه، مراحل اجرایی آن را بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.
