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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

صرفه‌جویی ۳.۹ میلیون مترمکعبی آب با اقدامات حفاظتی در یزد

صرفه‌جویی ۳.۹ میلیون مترمکعبی آب با اقدامات حفاظتی در یزد

یزد- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از جلوگیری از برداشت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب آب از منابع زیرزمینی استان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری با اشاره به اجرای برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: کنترل برداشت چاه‌های مجاز، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح تحویل حجمی آب از جمله اقداماتی بوده که در نیمه نخست امسال به صرفه‌جویی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعبی آب منجر شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب با اجرای طرح تحویل حجمی و کاهش منصوبات چاه‌های دارای اضافه‌برداشت محقق شده است.

منصوری با بیان اینکه در این مدت ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده که این اقدام از برداشت ۷۰۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۴۵۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده و بیش از ۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در منابع آب استان به ثبت رسیده است.

منصوری همچنین از نصب ۵۲ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد چاه‌های کشاورزی و ۹۰ درصد چاه‌های صنعت و خدمات استان به کنتور هوشمند مجهز هستند.

کد مطلب 6996494

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    نظرات

    • میثم IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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      ایشالله مشکل کم آبی حل بشه

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