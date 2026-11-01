به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد منصوری با اشاره به اجرای برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: کنترل برداشت چاه‌های مجاز، انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و اجرای طرح تحویل حجمی آب از جمله اقداماتی بوده که در نیمه نخست امسال به صرفه‌جویی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعبی آب منجر شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب با اجرای طرح تحویل حجمی و کاهش منصوبات چاه‌های دارای اضافه‌برداشت محقق شده است.

منصوری با بیان اینکه در این مدت ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده است، گفت: با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده که این اقدام از برداشت ۷۰۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۴۵۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده و بیش از ۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در منابع آب استان به ثبت رسیده است.

منصوری همچنین از نصب ۵۲ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۸ درصد چاه‌های کشاورزی و ۹۰ درصد چاه‌های صنعت و خدمات استان به کنتور هوشمند مجهز هستند.