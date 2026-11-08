به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان سنندج، با اشاره به مشکلات موجود در تأمین و توزیع آرد روستایی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین نان مورد نیاز خانوارها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالیت بخش‌های مختلف را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی همکاری و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات مردم اهمیت بیشتری دارد و هر مجموعه‌ای باید در چارچوب وظایف خود برای حل مسائل اقدام کند.

فرماندار سنندج با اشاره به افزایش بازدیدها و نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی افزود: کشف حدود ۲۰ درصد تخلف در جریان بازرسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از نارضایتی‌های مردم از عملکرد نانوایی‌ها جدی است و ضرورت دارد نظارت‌ها با جدیت بیشتری دنبال و با متخلفان برخورد مؤثر شود.

سجادی سامانه نانینو را ابزاری برای مدیریت توزیع آرد و ارزیابی عملکرد نانوایی‌ها دانست و گفت: اجرای این سامانه در کاهش تخلفات تأثیرگذار بوده است، اما بخشی از مشکلات به ناآگاهی برخی واحدهای خبازی از ضوابط و نحوه کار با سامانه بازمی‌گردد که باید از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی برطرف شود.

ضرورت ساماندهی ثبت‌نام متقاضیان آرد روستایی

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات خانوارهای متقاضی آرد خانه‌پز تصریح کرد: بخشداری‌ها باید با همکاری اداره غله، تعاون روستایی و مسئولان سامانه نانینو، جلسات هماهنگی برگزار کنند تا موانع ثبت‌نام و توزیع آرد روستایی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

فرماندار سنندج از دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز خواست با مشارکت فعال، خانوارهای متقاضی را شناسایی و برای ثبت‌نام و دریافت سهمیه آرد مورد نیاز راهنمایی کنند.

سجادی با اشاره به مشکلات برخی خانوارها در مرحله استعلام اطلاعات در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: موارد دارای نقص باید به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع مشکل از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

وی اضافه کرد: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این خانوارها نیز باید راهکارهای موقت، از جمله تأمین آرد امانی، برای جلوگیری از بروز مشکل در دسترسی آنان به آرد پیش‌بینی شود.

برخورد با ترک فعل در تأمین آرد و نان

فرماندار سنندج با تأکید بر مسئولیت اداره غله در جبران کمبود سهمیه‌ها گفت: میزان کسری تخصیص آرد روستایی باید بررسی و آرد مورد نیاز روستاهای شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین و در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد.

سجادی هشدار داد: هرگونه کوتاهی یا ترک فعل که امنیت غذایی و دسترسی مردم به نان را با مشکل مواجه کند، بدون اغماض پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال می‌شود.

وی همچنین بر بررسی عملکرد واحدهای خبازی دارای توزیع نامناسب تأکید کرد و گفت: در صورت ضرورت، جابه‌جایی واحدهای دارای عملکرد نامطلوب نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.