به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله عابدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: مجموع درآمدهای مصوب استان در جدول ۱۰ جیم قانون بودجه، ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان است که تاکنون پنج هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان آن وصول شده و میزان تحقق درآمدها در هفت ماه گذشته به ۵۲ درصد رسیده است.



وی با اشاره به سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی استان افزود: بخش عمده درآمدهای استان از محل مالیات تأمین می‌شود و با وجود تلاش‌های مجموعه امور مالیاتی، لازم است روند وصول درآمدها با سرعت بیشتری دنبال شود.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با تأکید بر ضرورت تحقق حداکثری درآمدهای پیش‌بینی‌شده گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، استان در صورت تحقق بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مصوب می‌تواند از منابع مازاد درآمدی بهره‌مند شود؛ بنابراین همراهی دستگاه‌های اجرایی و حمایت نمایندگان مجلس در این زمینه اهمیت دارد.



عابدی همچنین به عملکرد سایر منابع درآمدی استان اشاره کرد و گفت: در بخش درآمدهای غیرمالیاتی، میزان وصولی از ۱۸۰ درصد نیز فراتر رفته است، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی، تمرکز اصلی باید بر تقویت وصول این بخش باشد.



وی با اشاره به فرصت پیش‌آمده برای اثرگذاری استان در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: در زمان تنظیم بودجه، سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد میزان درآمدهای عمومی را ارائه می‌کند و استان باید از این فرصت برای پیگیری و بازنگری سهم درآمدی تعیین‌شده در لایحه بودجه استفاده کند.



تخصیص ۹۷۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به گلستان



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان پرداخت و گفت: از مجموع پنج هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان اعتبارات پیش‌بینی‌شده در جدول‌ها و ردیف‌های مختلف، تاکنون ۹۷۵ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که ۷۷۱ میلیارد تومان آن مربوط به جدول ۱۰ جیم قانون بودجه است.



عابدی میزان تخصیص این اعتبارات را حدود ۱۸ درصد اعلام کرد و افزود: بخشی از منابع با اولویت مصوبات سفر و طرح‌های حوزه راه، طرح‌های هادی روستایی و گردشگری اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: در حوزه تأمین حقوق نیروهای خدماتی و فنی نیز اعتبار موردنیاز برای هفت ماه نیروهای راهداری و نیروهای فنی تأمین شده و برای نیروهای شرکتی، استیجاری و رانندگان نیز منابع حقوق ۹ ماه پیش‌بینی شده است تا معیشت این گروه‌ها با مشکل مواجه نشود.



عابدی با اشاره به تخصیص ۱۶۰ میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی در آستانه فصل سرما اظهار کرد: از تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی مربوط به مصوبات رئیس قوه قضائیه در استان نیز تاکنون ۵۲ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است.



وی از تخصیص کامل اعتبارات موردنیاز برای بازگشایی دانشگاه‌ها در شهریورماه خبر داد و گفت: در بخش اعتبارات توازن نیز ۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و برای حمایت از برخی شهرداری‌های آسیب‌دیده از سیل نیز منابعی در نظر گرفته شده است.



ابلاغ ۵۰ میلیون یورو برای تأمین آب شرب گلستان



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با اشاره به دو مصوبه مهم در حوزه تأمین منابع مالی طرح‌های آب استان اظهار کرد: با تمدید ۳۰ ماهه طرح جذب تسهیلات پروژه شبکه آبیاری و زهکشی زرین‌گل از سوی بانک توسعه اسلامی موافقت شده است.



عابدی ادامه داد: همچنین ابلاغیه الحاقی قرارداد تأمین آب شرب استان به میزان ۵۰ میلیون یورو از سوی بانک مربوطه صادر شده که اتفاق مهمی برای تأمین منابع موردنیاز طرح‌های آبرسانی شهری گلستان به شمار می‌رود.



وی ارزش این میزان تسهیلات را با احتساب نرخ اعلام‌شده حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این منابع می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی برای پیشبرد طرح‌های تأمین آب شرب شهرهای استان ایجاد کند.



پیشرفت بیش از ۷۵ درصدی سرشماری در گلستان



عابدی در ادامه به آخرین وضعیت اجرای سرشماری در استان اشاره کرد و گفت: میزان پیشرفت فیزیکی سرشماری از ۷۵ درصد عبور کرده و این موفقیت حاصل تلاش مأموران آمارگیر، حمایت فرمانداران و همراهی مجموعه مدیریتی استان بوده است.



وی با تأکید بر ضرورت تکمیل اطلاعات خانوارهای غایب افزود: در روزهای پایانی سرشماری، مأموران باید برای مراجعه به خانوارهایی که در ساعات اداری در منزل حضور ندارند، پس از پایان ساعت کاری تا ساعت ۲۱ نیز فعالیت کنند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان از فرمانداران خواست برای تأمین خودرو و پشتیبانی از مأموران آمارگیر در این ساعات همکاری لازم را داشته باشند تا پوشش سرشماری در هر ۱۴ شهرستان استان به‌طور کامل انجام شود.



عابدی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره امکان ثبت اطلاعات خانوار از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تأکید کرد و گفت: خانوارهایی که پیامک سرشماری را دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد دولت من و انتخاب گزینه سرشماری، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند.



وی خواستار همکاری فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه‌های آموزشی و دانشگاهی، برای اطلاع‌رسانی و تشویق خانوارها به مشارکت در این فرآیند شد.