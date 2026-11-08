به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی پلدختر در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، حین گشت‌زنی و پایش مسیرهای عبور و مرور به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، ۱۰۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن مجموع چهار تن را کشف کردند که فاقد مجوز بوده و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

معرفی راننده متخلف به مراجع قانونی

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به توقیف کامیون تصریح کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

کرمی‌چگنی در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و مقابله با جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلال‌گران نظام توزیع کالا، محتکران و مخلان اقتصادی در دستور کار جدی پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری یا جابه‌جایی کالاهای اساسی خارج از شبکه توزیع، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.